Lista adăposturilor în care se ascunde Putin. De la începutul războiului din Ucraina nu a mai călcat la Kremlin

Vladimir Putin nu a mai fost văzut în fortăreața Kremlinului din centrul Moscovei de la începutul invaziei din Ucraina, scrie cotidianul german Bild.

Unul dintre adăposturi în care s-ar putea retrage liderul de la Kremlin este buncărul antiatomic de la Samara, 860 de kilometri de Moscova, situat pe malul de est al Volgăi. Buncărul a fost comandat de Stalin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca loc de retragere în cazul în care Moscova ar fi fost cucerită.

Expertul militar Oleg Jdanov a susținut, pe 2 martie, că Putin se află deja în alt buncăr antiatomic, în Siberia, la Gorno-Altaisk, la peste 3.000 de kilometri de capitală.

Președintele Putin poate fi transportat dintr-un loc în altul cu unul dintre avioanele sale sau cu mașina lui, sedanul Aurus Senat.

Aparatul Iliușin 96-300 PU, „Kremlinul zburător” al lui Putin, este echipat cu un sistem care împiedică detectarea de către radar, cu un sistem de apărare antirachetă și o capsulă de urgență în cazul unei situații de criză. Confortul nu trebuie să lipsească, așa că au fost montate o sală de fitness, un restaurant, o zonă de dușuri și o stație de prim ajutor.

Mașina Aurus Senat, dezvoltată special pentru Putin sub numele de cod „Proiectul Korteș”, are 6,63 metri lungime, doi metri lățime și 1,70 metri înălțime. Este echipată cu un motor Porsche V8 de 4,4 litri, are 600 CP și atinge o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră. Mașina este blindată, și cântărește 6,5 tone.

Putin este apărat de agenți de securitate din cadrul FSO („Federalnaia Slusciba Ohrani”), Serviciul Federal de Securitate, și gărzi naționale, un grup pe care l-a fondat special pentru protecția sa.

Potrivit site-ului Beyond Russia, gărzile de corp ai lui Putin sunt alese cu atenție și trebuie să aibă calități precum „psihologia operațională”, rezistență fizică și capacitatea de a îndura frigul și de a nu transpira în condiții de caniculă. Agenții sunt înarmați cu pistoale Vector de fabricație rusă, încărcate cu gloanțe care străpung armura.

Când apare în public, Putin este înconjurat de patru inele de forțe de securitate, începând cu gărzile sale personale, altele ascunse în mulțime, cele care securizează perimetrul și lunetişti postați pe acoperișurile din jur, notează bani.md