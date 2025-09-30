Președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj public cu ocazia Zilei Reunificării regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, anexate ilegal de Rusia în 2022. În mesaj, liderul de la Kremlin a lăudat referendumurile contestate internațional, a subliniat reconstruirea a peste 23.500 de obiective în aceste teritorii și a mulțumit soldaților ruși pentru implicarea lor în conflictul din Ucraina, prezentând această acțiune ca o apărare a securității Rusiei și a „păcii” în Donbas și Novorossiya.

În mesajul său, Putin a subliniat că, "în urmă cu trei ani, milioane de compatrioți și-au determinat liber și independent viitorul, revenind în familia alături de Rusia". Liderul de la Kremlin se laudă că, din 2022, în aceste regiuni anexate ilegal au fost construite și renovate peste 23.500 de obiective, inclusiv locuințe, școli, spitale, centre sportive și infrastructură de transport, arată Observator Antena 1.

Putin a adresat mulțumiri soldaților și ofițerilor ruși implicați în războiul din Ucraina, afirmând că eforturile acestora vor asigura securitatea Rusiei și revenirea păcii „pe pământul eroic al Donbasului și Novorossiyei”.

La 30 septembrie 2022, Vladimir Putin a semnat actele oficiale prin care regiunile ucrainene Donețk și Lugansk (est), precum și Zaporojie și Herson (sud) au fost anexate la Rusia. Moscova exercită control parțial asupra acestor teritorii, iar referendumul prin care locuitorii au votat în favoarea alipirii nu a fost recunoscut nici de Kiev, nici de comunitatea internațională.

