Putin l-a sunat pe Kim Jong-un ca să-i spună ce va vorbi cu Donald Trump. Trump și Vance îl vor suna azi pe Zelenski. Tiraniile și democrațiile strâng rândurile

Președintele Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong-un și l-a pus la curent cu discuțiile planificate pe care liderul rus le va avea cu președintele american Donald Trump în Alaska săptămâna aceasta, a anunțat Kremlinul.

Agenția de știri de stat nord-coreeană KCNA a relatat ulterior convorbirea celor doi lideri, fără a menționa întâlnirea programată vineri între Putin și Trump.

Kim și Putin au discutat despre evoluția legăturilor dintre țări în cadrul unui acord de parteneriat strategic semnat anul trecut, „confirmând voința lor de a consolida cooperarea în viitor”, a transmis KCNA.

Putin și-a exprimat aprecierea pentru ajutorul acordat de Coreea de Nord în „eliberarea” regiunii Kursk din vestul Rusiei și pentru „curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu demonstrat de personalul militar al Armatei Populare Coreene”, a precizat agenția de știri de la Phenian.

Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini campania Rusiei în vestul Rusiei în conflictul din Ucraina și se crede că plănuiește o altă desfășurare, potrivit unei evaluări a serviciilor secrete sud-coreene.

Ucraina strânge rândurile

Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance vor participa miercuri la o întâlnire virtuală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni, au confirmat doi oficiali americani pentru ABC News.

Zelenski a declarat marți că Rusia dă semne că ar putea dori să pună capăt războiului, după ce Zelenski a vorbit telefonic săptămâna trecută cu Trump, consilierul Casei Albe, Steve Witkoff, și cu lideri europeni.

