Vladimir Putin ar fi ținta unui asasinat plănuit de Marea Britanie

Vladimir Putin ar urma să se vadă cu Donald Trump la Budapesta, pentru un nou summit care să ducă la încheierea războiului din Ucraina. Al doilea summit SUA-Rusia este totuși în dubii, deoarece întâlnirea pregătitoare, cea a lui Marco Rubio și Serghei Lavrov, pare amânată pe termen nedeterminat. Dar un fost spion rus, care a lucrat sub acoperire în Statele Unite, îi cere lui Putin că nu meargă oricum la Budapesta, deoarece s-ar pregăti asasinarea lui acolo.

Andrei Bezrukov, fost agent KGB/SVR sub acoperire în SUA, deconspirat și arestat în 2010, apoi dat la schimb de americani, l-a avertizat pe Vladimir Putin că ar fi în pericol mortal în capitala Ungariei. Spionul, care predă acum la cel mai prestigios institut diplomatic la Rusiei (MGIMO), a zis că Marea Britanie ar fi în spatele planului.

„Am îngrijorări foarte, foarte serioase cu privire la Budapesta” a spus Bezrukov într-o emisiune de la televiziunea de stat din Rusia. „Întreaga mentalitate” a britanicilor „este structurată în așa fel încât, dacă Putin nu există, atunci nu există nicio problemă... în primul rând, Rusia se va prăbuși”, a completat fostul spion, deconspirat în același timp cu Anna Chapman.

Autoritățile de la Londra „înțeleg că Marea Britanie ar putea înceta în curând să existe”, a susținut el. „La urma urmei, elita din cadrul ei, care era o gașcă foarte, foarte organizată, își pierde acum puterea, nu pentru că face o treabă proastă, ci pentru că țara însăși se schimbă atât de drastic încât se topește, a scris tabloidul britanic Daily Express.

„Și pentru ei, o lovitură dată nouă, inclusiv, ei bine, o operațiune absolut perfidă care ar putea fi efectuată pe baza acestei întâlniri de la Budapesta, este o decizie. Și o vor accepta. Vor risca totul, pentru că riscă totul acum. „Așadar, l-aș sfătui insistent [pe Putin să nu meargă la Budapesta]” a concluzionat fostul spion, devenit profesor universitar pentru viitorii diplomați ai Rusiei.

Bezrukov a propus Emiratele Arabe Unite ca loc alternativ pentru al doilea summit cu Donald Trump.

