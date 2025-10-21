Vladimir Putin ar urma să se vadă cu Donald Trump la Budapesta, pentru un nou summit care să ducă la încheierea războiului din Ucraina. Al doilea summit SUA-Rusia este totuși în dubii, deoarece întâlnirea pregătitoare, cea a lui Marco Rubio și Serghei Lavrov, pare amânată pe termen nedeterminat. Dar un fost spion rus, care a lucrat sub acoperire în Statele Unite, îi cere lui Putin că nu meargă oricum la Budapesta, deoarece s-ar pregăti asasinarea lui acolo.
Andrei Bezrukov, fost agent KGB/SVR sub acoperire în SUA, deconspirat și arestat în 2010, apoi dat la schimb de americani, l-a avertizat pe Vladimir Putin că ar fi în pericol mortal în capitala Ungariei. Spionul, care predă acum la cel mai prestigios institut diplomatic la Rusiei (MGIMO), a zis că Marea Britanie ar fi în spatele planului.
„Am îngrijorări foarte, foarte serioase cu privire la Budapesta” a spus Bezrukov într-o emisiune de la televiziunea de stat din Rusia. „Întreaga mentalitate” a britanicilor „este structurată în așa fel încât, dacă Putin nu există, atunci nu există nicio problemă... în primul rând, Rusia se va prăbuși”, a completat fostul spion, deconspirat în același timp cu Anna Chapman.
Autoritățile de la Londra „înțeleg că Marea Britanie ar putea înceta în curând să existe”, a susținut el. „La urma urmei, elita din cadrul ei, care era o gașcă foarte, foarte organizată, își pierde acum puterea, nu pentru că face o treabă proastă, ci pentru că țara însăși se schimbă atât de drastic încât se topește, a scris tabloidul britanic Daily Express.
„Și pentru ei, o lovitură dată nouă, inclusiv, ei bine, o operațiune absolut perfidă care ar putea fi efectuată pe baza acestei întâlniri de la Budapesta, este o decizie. Și o vor accepta. Vor risca totul, pentru că riscă totul acum. „Așadar, l-aș sfătui insistent [pe Putin să nu meargă la Budapesta]” a concluzionat fostul spion, devenit profesor universitar pentru viitorii diplomați ai Rusiei.
Bezrukov a propus Emiratele Arabe Unite ca loc alternativ pentru al doilea summit cu Donald Trump.
