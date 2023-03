Au început glumele pe internet. Dialog imaginar între Putin și Xi Jinping: ”Nu ne-ați plătit mașinile de spălat!”

Vizita începută de președintele chinez Xi Jinping la Moscova, unde se va întâlni cu omologul rus Vladimir Putin, a stârnit deja numeroase reacții amuzante pe rețelele sociale.

Astfel, unul dintre utilizatorii Twitter și-a imaginat un dialog între Xi Jinping și Putin pe marginea războiului pornit de Rusia în Ucraina, o aluzie la jafurile comise de soldații ruși din casele părăsite ale ucrainenilor.

Putin: „Am nevoie de arme, muniție, de tot”.

Xi: „Nu ne-ați plătit mașinile de spălat rufe pe care vi le-am trimis anul trecut”.

Putin: "Mașini de spălat? Nu au ajuns niciodată"

Xi: „Armata dumneavoastră le-a primit”.

Șoigu (n.r.: ministrul Apărării din Rusia): ochii i se îndreaptă spre o muscă de pe tavan

