Steaguri cu Vladimir Putin, fluturate la Australian Open: ce au scandat fanii lui Djokovic VIDEO

Sârbul Novak Djokovici, numărul 5 mondial şi cap de serie 4, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de Grand Slam Australian Open.

Djokovici l-a învins în sferturi pe rusul Andrei Rublev, locul 6 ATP şi favorit 5, scor 6-1, 6-2, 6-4, în două ore şi trei minute.

În semifinale, sârbul îl va întâlni pe sportivul american Tommy Paul, locul 35 ATP.

Djokovic este susținut puternic la Melbourne de comunitatea sârbă din Australia. O jurnalistă de la The Guardian i-a surprins pe sârbi fluturând un steag cu chipul lui Vladimir Putin și strigând: Rusia, Rusia!

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3