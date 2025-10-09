Putin a recunoscut că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru prăbușirea avionului azer, când au murit zeci de persoane. Dar dă vina și pe Ucraina

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi, 9 octombrie, că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care au murit 38 de persoane, recunoscând pentru prima dată că Moscova poartă vina pentru acest accident.

Putin a făcut această declaraţie cu ocazia unei întâlniri cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în capitala Tadjikistanului, Duşanbe, unde ambii participă la un summit al fostelor state sovietice.

Avionul de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbuşit la 25 decembrie 2024, în timpul unui zbor de la Baku la Groznîi, capitala regională a republicii ruse Cecenia.

Autorităţile azere au declarat că avionul a fost lovit accidental de tiruri ale apărării aeriene ruse, apoi a încercat să aterizeze în vestul Kazahstanului, unde s-a prăbuşit, 38 dintre cele 67 de persoane aflate la bord pierzându-şi viaţa.

Putin şi-a cerut scuze atunci pentru ceea ce a numit un „incident tragic”, dar nu a recunoscut responsabilitatea Moscovei.

Preşedintele azer Ilham Aliev a criticat Moscova pentru că a încercat să „muşamalizeze” incidentul.

Cum a fost tratat subiectul în presa Kremlinului

În presa de stat din Rusia, se pune accentul pe faptul că drone ucrainene erau în acel moment în spațiul aerian.

Catastrofa avionului companiei aeriene AZAL este legată, printre altele, de faptul că în spațiul aerian se afla un dronă ucraineană. Acest lucru a fost declarat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul întâlnirii cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, potrivit tass.ru.

„Acum putem vorbi în general despre cauzele acestei tragedii. Ea e legată de mai multe circumstanțe, iar prima e că în cer se afla o dronă ucrainean”, a spus liderul rus.

Președintele Federației Ruse a menționat că, în ziua tragediei, Rusia „a urmărit” trei drone ucrainene care au traversat granița țării.

„Am „urmărit” simultan trei astfel de drone, care au traversat granița Federației Ruse în noaptea zilei tragediei”, a declarat Putin.

