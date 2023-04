Putin si Obama s-au inteles la telefon ce sa faca in Siria

Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Barack Obama au convenit, intr-o convorbire telefonica purtata duminica, sa intensifice cooperarea diplomatica si sub alte forme in vederea punerii in aplicare a acordului de la Munchen cu privire la Siria, a informat Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters.

Marile puteri au convenit vineri asupra unei "incetari temporare a ostilitatilor" in Siria, ce ar urma sa inceapa in termen de o saptamana.

Potrivit Kremlinului, ce doi lideri au dat o "apreciere pozitiva" discutiilor cu privire la Siria din 11-12 februarie de la Munchen.

"In particular, a fost exprimat sprijinul pentru eforturile vizand doua tinte: incetarea focului si aspectele umanitare", a indicat Kremlinul.

Conform presedintiei ruse, in timpul discutiilor a fost subliniata necesitatea stabilirii de contacte stranse de lucru intre ministerele apararii rus si american, ceea ce le-ar permite "sa lupte cu succes impotriva Statului Islamic si a altor organizatii teroriste".

Tot potrivit Kremlinului, presedintele Putin a discutat cu liderul de la Casa Alba despre importanta crearii unui front unit antiterorist.

In cursul convorbirii, cei doi presedinti au abordat si situatia din Ucraina, mai precizeaza comunicatul Moscovei.

Putin and Obama discuss Syria's war on the phone, agreeing on the need for a ceasefire https://t.co/3I8SU5EkMB pic.twitter.com/oZwAXgNdWp