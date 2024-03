”Se pregătește Belgia?”. O nouă perlă istorică a lui Vladimir Putin: ”A apărut ca stat în mare parte datorită Rusiei” VIDEO

Dictatorul rus Vladimir Putin a emis o nouă ”fantezie” pseudo-istorică. El a încercat să-i convingă pe participanții la Festivalul Mondial al Tineretului că Belgia își datorează existența Rusiei.

Declarația scandaloasă a dictatorului este discutată pe rețelele de socializare.

„Belgia, probabil știți despre asta, a apărut în mare măsură pe harta lumii ca stat independent, în mare parte datorită Rusiei, poziției Rusiei... Avem propria noastră istorie a relațiilor cu multe țări ale lumii”, a spus Putin.

Comentatorii de pe internet i-au reamintit imediat că Belgia a devenit un stat independent acum aproape 200 de ani. Federația Rusă s-a format în urmă cu puțin peste 30 de ani. La momentul creării Belgiei, exista un Imperiu Rus, al cărui succesor oficial nu este actuala Federație Rusă.

Unii deja au început să se teamă că Putin va începe în curând să-și afirme drepturile asupra teritoriile din Vest.

”O nouă descoperire geopolitică a unui taximetrist. Putin relatează că Belgia și-a câștigat independența datorită Rusiei. Ofer informații. Belgia și-a obținut independența în 1830, Rusia nu a avut nimic de-a face cu asta, Putin este un prost slab educat.

Ei bine, adică toată lumea din jurul lui îi datorează ceva.

Și la urma urmei, toată lumea stă și dă din cap, și nimeni nu îndrăznește să-i opună, motiv pentru care mintea i-a fulgerat din nou.

Se pregătește Belgia? A inventat-o ​​Lenin? Doar că banii bunicului meu au rămas blocați acolo.

În curând va începe să spună că Belgia, Ucraina și întreaga planetă au apărut datorită lui Putin personal!”, au comentat internauții.

‼️ Attention, Belgium!

Putin's new geopolitical discovery - he said that Belgium "to a large extent" appeared on the world map as an independent state thanks to Russia. pic.twitter.com/1BUz580jUK