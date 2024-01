Un celebru boxer american a primit cetățenia rusă printr-un decret semnat de Vladimir putin.

Kevin Johnson a disputat 60 de meciuri în ringul profesionist. Johnson a solicitat cetățenia rusă în septembrie 2023.

În august, boxerul a ieșit înainte de meciul său cu rusul Mark Petrovski purtând un tricou cu o imagine a lui Vladimir Putin. De asemenea, el și-a luat patronimicul "Vladimirovici" în onoarea președintelui rus.

"Happy birthday to me," Johnson said after receiving the passport, Russian propagandists reports. pic.twitter.com/ibMAT1c4NC