Câți bani primesc rușii pentru a umple stadionul la mitingul lui Putin. Oamenii sunt aduși cu autobuzele VIDEO

La o zi după discursul ținut în fața parlamentarilor, Vladimir Putin organizează miercuri un miting patriotic pe stadionul Lujniki, acolo unde sunt așteptați în jur de 200.000 de oameni.

Oficialii de la Kremlin s-au mobilizat pentru a aduna cât mai multe persoane, în principal muncitori și studenți, care sunt aduși la arenă cu autobuzele, așa după cum se poate vedea în imaginile apărute pe rețelele sociale.

De asemenea, conform unor surse, participanții la mitingul lui Putin au primit câte 500 de ruble, adică aproximativ 7 dolari.

Lots and lots of buses ready to enter Luzhniki stadium, where a patriotic concert will be held today. Putin will speak. pic.twitter.com/v6VJmxrlOM

In Moscow’s Luzhniki tens of thousands gather for a patriotic rally concert to be addressed by Vladimir Putin. It’s -18C in Moscow and people are freezing pic.twitter.com/7m6u9gGVwz