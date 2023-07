Un diplomat din Guineea a făcut senzație cu ținuta sa la summitul Rusia-Africa de la Sankt Petersburg.

Bărbatul de culoare a atras atenția după ce a ales să se îmbrace cu o cămașă decorată cu chipul lui Vladimir Putin. De asemenea, a purtat pe cap o bonetă cu însemnele comunismului, secera și ciocanul.

Lama Jacques Sevoba este numele africanului care lucrează la ambasada Guineei la Moscova și care i-a făcut lui Putin o declarație de dragoste.

”Îl iubesc foarte mult. Acest om, care apare aici, este sufletul meu”, s-a mândrit Sevoba.

An employee of the Guinean embassy in Russia, Lama Jacques Sevoba, came to the Russia-Africa summit in a T-shirt with Putin's image.

He said that Putin is his soul.

"This man, whose photo is here, is my soul," said a Guinean embassy official who attended the Russia-Africa… pic.twitter.com/oaysxtOlHQ