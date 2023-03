Cina de adio, după șase ore de discuții. Cum au fost primiți la masă Vladimir Putin și Xi Jinping VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Chinei, Xi Jinping, se află la capătul unei întâlniri care a avut loc la Moscova și care s-a încheiat cu o cină festivă, cu participarea celor doi șefi de stat.

Vizita lui Xi Jinping în Rusia a început luni și a continuat marți, cu o discuție de aproximativ șase ore între cei doi lideri, concretizată cu semnarea unei declarații comune privitoare în special la politica externă a Statelor Unite.

La final, Vladmir Putin și Xi Jinping s-au așezat la masă, în cadrul unei cine organizate la Kremlin, după cum se poate vedea mai jos.

🇷🇺🇨🇳The official part is behind: footage of the farewell dinner after the meeting between Putin and Xi Jinping pic.twitter.com/Vd9l68RwVu