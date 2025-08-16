Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina

Vladimir Putin a cerut retragerea Ucrainei din regiunea estică Donețk ca o condiție pentru încheierea războiului, dar i-a spus lui Donald Trump că ar putea îngheța restul liniei frontului dacă cerințele sale „de bază” sunt îndeplinite.

Liderul rus a făcut această solicitare în timpul întâlnirii sale cu Trump în Alaska, vineri, potrivit a patru persoane care au cunoștință directă despre discuții, scrie ft.com.

Trump a transmis apoi acest mesaj președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni într-un apel sâmbătă, în timpul căruia i-a îndemnat să renunțe la eforturile de a obține un armistițiu din partea Moscovei.

Această mișcare ar oferi Moscovei controlul deplin asupra unui teritoriu pe care îl ocupă parțial de mai bine de un deceniu și unde trupele sale avansează cu cel mai rapid ritm din noiembrie.

În schimbul regiunii Donețk, Putin a spus că ar îngheța linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie, unde forțele sale ocupă suprafețe mari, și că nu va lansa noi atacuri pentru a cuceri mai mult teritoriu, potrivit a trei persoane familiare cu discuțiile.

Putin a clarificat că nu a renunțat la cerințele sale de bază pentru a „rezolva cauzele profunde” ale conflictului, ceea ce ar însemna practic sfârșitul statalității Ucrainei în forma actuală și anularea extinderii NATO către est.

Însă președintele rus este pregătit să facă compromisuri în alte chestiuni, inclusiv teritoriale, dacă este mulțumit că „problemele de fond” sunt abordate, a spus un fost oficial de rang înalt al Kremlinului.

Forțele ruse controlează aproximativ 70% din Donețk, dar lanțul său vestic de orașe rămâne sub control ucrainean și este crucial pentru operațiunile militare și apărarea frontului de est.

Persoane familiare cu gândirea lui Zelenski au spus că acesta nu va fi de acord să cedeze Donețk, dar că ar fi deschis să discute problema teritoriului cu Trump la Washington, unde urmează să se întâlnească luni.

Zelenski ar fi, de asemenea, dispus să discute această chestiune într-o întâlnire trilaterală cu Trump și Putin, au spus sursele.

Într-o postare pe rețelele sociale, sâmbătă, Trump i-a îndemnat pe liderii europeni să renunțe la eforturile de a obține un armistițiu de la Putin, sfătuindu-l pe Zelenski să „facă o înțelegere” cu Rusia.

