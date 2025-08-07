Putin confirmă întâlnirea cu Trump, nu și cea cu Zelenski. A comunicat și locul preferat pentru un summit cu președintele SUA

Putin confirmă întâlnirea cu Trump, nu și cea cu Zelenski. A comunicat și locul preferat pentru un summit cu președintele SUA
Întâlnirea ar putea avea loc săptămâna viitoare FOTO: Hepta

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a confirmat că atât el, cât și liderul american Donald Trump sunt interesați de o întâlnire bilaterală, cel mai probabil în Emiratele Arabe Unite. În același timp, Putin nu exclude o eventuală întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă a subliniat că „nu sunt încă îndeplinite condițiile necesare” pentru un astfel de contact. Potrivit consilierului prezidențial Iuri Ușakov, summitul Putin-Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

Vladimir Putin a răspuns la întrebările jurnaliștilor și a spus că atât el, cât și Statele Unite și-au exprimat interesul pentru întâlnire.

Emiratele Arabe Unite ar fi unul dintre locurile potrivite pentru a-l întâlni pe Trump, a spus Putin: “Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prieteni este președintele Emiratelor Arabe Unite. Cred că vom decide, dar acesta ar fi unul dintre locurile potrivite, destul de potrivite.”

O întâlnire cu Zelenski este posibilă, dar trebuie create condițiile necesare: “Dar, din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiții”, susține președintele rus.

Și consilierul liderului rus, Iuri Ușakov, a menționat că săptămâna viitoare a fost desemnată drept dată de referință pentru întâlnirea liderilor, iar summitul este în curs de elaborare. Locația întâlnirii Putin-Trump a fost convenită, iar Kremlinul va informa despre aceasta puțin mai târziu, a mai spus acesta.

