Care vor fi consecințele mandatului de arestare emis pe numele lui Putin. ”Soarta lui Miloșevic îi este bine cunoscută”

Decizia Curții Penale Internaționale de la Haga de a emite un mandat de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și pentru comisarul prezidențial rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, înseamnă că aceștia pot fi arestați în țările care au ratificat Tratatul de la Roma.

Acest lucru a fost anunțat de șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Yermak pe canalul său Telegram.

Potrivit acestuia, peste 16.000 de cazuri de deportare forțată a unor copii au fost înregistrate în cadrul procedurilor investigate în Ucraina, în timp ce cifrele reale pot fi mult mai mari.

„Acesta este doar începutul”, a adăugat Yermak.

La rândul său, șeful delegației permanente a Ucrainei la NATO, Igor Cernev, este sigur că decizia de astăzi a curții de la Haga înseamnă că „nu vor mai exista acorduri”.

„Emiterea de către Curtea Internațională de Justiție de la Haga a unui mandat de arestare pentru Putin este dovada că nu vor mai exista acorduri de pace. Compromisurile sunt excluse. Pentru elitele ruse, acesta este un semnal clar: Führer-ul lor este în sfârșit urmărit. El nu mai poate reprezenta interesele Rusiei în lume. El este o parte a problemei, nu o parte a soluției. Este, de asemenea, un pas înainte în fața vizitei lui Xi Jinping la Moscova, cu inițiativele sale de pace. Acum își pierd sensul. În plus, alegerea aparține elitelor ruse. Ori îl extrădează pe Putin la Haga, ori vor sta lângă el. Visez să-i văd pe toți în cătuși după gratii. Acesta va fi cel mai fericit moment din viața mea”, a scris diplomatul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba și-a exprimat, de asemenea, încrederea că „infractorii internaționali vor fi trași la răspundere pentru răpirea copiilor și alte crime internaționale”.

Bloggerul militar Iuri Gudimenko scrie și el despre consecințele grave ale deciziei judecătorești de la Haga.

„Decizia Curții Penale Internaționale de a-l aresta pe Putin va avea consecințe grave.

1. Dacă înainte, liderii și diplomații străini îl căutau pe Putin, acum contactele vor fi reduse la minimum. Imaginează-ți pe Macron sau Scholz, care sunt pe cale să sune din nou la Kremlin, dar serviciul de presă pune ușor mâna pe telefon și spune: „Înțelegeți că sub fiecare știre din mass-media despre apelul dvs. va fi un memento că ați vorbit cu acuzatul în răpirea copiilor?

2. Paranoia lui Putin va înflori și mai tare. Acum, dorința lui de a distruge pe toți cei care pot lua puterea la Kremlin va deven o chestiune de viață și de moarte. Soarta lui Slobodan Milosevic îi este bine cunoscută. Și Putin este foarte interesat de imaginea sa în istorie.

Ucraina a semnat, dar nu a ratificat, Tratatul de la Roma. Dar acesta este un subiect pentru o discuție separată”, a spus el.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes.