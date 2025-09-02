Putin acceptă să împartă cu Ucraina centrala nucleară Zaporojie, pe care Rusia o ocupă din 2022. Dar pune o condiție: să vină și americanii

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 14:31
421 citiri
Centrala nucleară de la Zaporojie FOTO: wikipedia.org

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține că Moscova este deschisă unei „cooperări trilaterale” cu SUA și Ucraina în ceea ce privește centrala nucleară ocupată de la Zaporojie.

Declarația lui Putin a venit în timpul unei întrevederi cu premierul slovac Robert Fico, desfășurată la Beijing, marți, 2 septembrie, conform postului rusesc Vesti.

Această afirmație a liderului rus pare să semnaleze o schimbare de ton, măcar la nivel declarativ.

Cea mai mare centrală nucleară din Europa

Centrala nucleară de la Zaporojie, care este și cea mai mare din din Europa, este ocupată de armata rusă încă din anul 2022. Chiar dacă se află sub control rusesc, aceasta nu mai produce energie electrică.

De asemenea, instalația amplasată în orașul Energodar din regiunea Zaporojie, a devenit în ultimele luni un simbol al riscurilor pe care le implică militarizarea infrastructurii nucleare.

Administrația lui Donald Trump, care a promis o mediere rapidă între Rusia și Ucraina, a indicat în mai multe rânduri că statutul centralei va juca un rol important într-o eventuală înțelegere.

Prin luna martie, în cadrul unei discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump ar fi sugerat că SUA ar putea „opera sau chiar deține” centrala, pentru a-i asigura protecția.

Ministerul rus de Externe a reacționat imediat după declarația lui Trump, reafirmând că centrala e o „facilitate rusească” și că „nu poate fi transferată Ucrainei sau oricărui alt stat”.

În anul 2022, Rusia a anunțat unilateral anexarea regiunii Zaporojie, alături de alte 3 teritorii ucrainene, chiar dacă nu deține controlul deplin asupra lor.

Ucraina solicită constant retragerea armatei ruse din zonă și readucerea controlului nuclear sub control ucrainean. De asemenea, Kievul mai acuză Moscova de „șantaj nuclear” și de instrumentalizarea obiectivelor energetice în scopuri militare.

