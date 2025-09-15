Cum neagă Vladimir Putin criza majoră în care se află Rusia. Economiștii care îl contrazic riscă să ajungă după gratii

Un schimb rar de replici între Vladimir Putin și șeful Sberbank, German Gref, la Forumul Economic de Est scoate în evidență tensiunile dintre conducerea politică și specialiștii financiari din Rusia. PIB-ul țării a încetinit aproape de zero, în timp ce costurile războiului și deficitul bugetar afectează economia. În timp ce Putin vorbește despre o „aterizare lină”, experții avertizează că Rusia se află deja în stagnare tehnică, cu inflație în creștere și sectoare civile în declin.

Gref, șeful celei mai mari bănci rusești, a declarat la Forumul Economic de Est din 5 septembrie că creșterea PIB-ului Rusiei a încetinit în iulie și august, după o scădere accentuată în trimestrul aprilie–iunie. „Al doilea trimestru poate fi considerat practic stagnare tehnică”, a spus el. Apoi a început să vorbească mai prudent, de teama FSB.

Putin a respins afirmațiile, insistând că împrumuturile continuă și că încetinirea reprezintă doar o „aterizare lină” pentru stabilizarea prețurilor. „Întrebați-l pe Gref. S-au oprit creditele? Nu. Ritmul doar a încetinit”, a replicat președintele rus, potrivit Antena 3 CNN.

„Discuțiile publice sunt singura modalitate prin care economiștii pot transmite problema către conducerea de vârf a Rusiei”, a spus Oleh Pendzin, economist și președinte al asociației Economic Discussion Club. „Se vede cât de precaut vorbește Gref, pentru a nu risca acuzații din partea FSB”, a mai spus acesta.

Rusia, în recesiune

Unii analiști afirmă că situația e chiar mai gravă. „VTB a concluzionat că Rusia a intrat într-o recesiune tehnică, nu stagnare. Gref e mai aproape de adevăr, dar îndulcește situația: în realitate e declin”, spune Ivan Us, expert asociat la United Ukraine Analytical Center, care a subliniat că banca de stat VTB a înregistrat două trimestre consecutive de contracție, de 0,6%.

Încetinirea vine după ani de expansiune stimulată de război și de cheltuieli militare record. În 2025, cheltuielile de apărare au atins 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul Războiului Rece. Între timp, sectoarele civile intră în declin, lipsite de forță de muncă și capital, în condițiile în care lucrătorii sunt trimiși pe front sau în fabricile de armament.

Discuțiile despre stagnare și inflație sunt, de fapt, despre găsirea unor soluții pentru acoperirea deficitului bugetar, spun analiștii. Până la sfârșitul lui august, deficitul ajunsese la 4,19 trilioane de ruble (49,4 miliarde de dolari), depășind deja ținta anuală a guvernului.

Reuters a relatat pe 20 august, citând surse, că Kremlinul ia în considerare majorări de taxe. Rubla ar urma să se deprecieze în continuare, la 100–105 ruble pentru un dolar. Ambele măsuri riscă însă să agraveze inflația, deja principala preocupare a populației. Un sondaj realizat în iunie de Levada Center arăta că 58% dintre ruși consideră creșterea prețurilor cea mai mare problemă, în timp ce doar 33% au menționat războiul din Ucraina.

Banca Centrală, prinsă la mijloc

Banca Centrală încearcă să echilibreze creșterea și inflația, reducând treptat rata-cheie, ajunsă la 17% pe 12 septembrie, după două scăderi anterioare. Gref a spus că rata ar trebui să scadă spre 12% pentru „a da speranță unei redresări economice”.

Guvernatoarea Elvira Nabiullina a avertizat însă că o relaxare prea rapidă ar declanșa inflație scăpată de sub control, deja la 8,1% în august, peste ținta de 4–5%.

La forumul economic, Putin a spus că reducerea bruscă a ratei-cheie ar duce inevitabil la scumpiri. „Sunt sigur că mulți din această sală vor spune ‘e inacceptabil, rata trebuie tăiată drastic’. Dar apoi prețurile vor crește. Banca Centrală se luptă să readucă inflația la niveluri dorite”, a spus liderul rus.

Potrivit lui Us, reducerea dobânzii nu ar rezolva problemele structurale. „Creșterea prețurilor e principalul argument al lui Nabiullina în ședințele cu Putin. Când el întreabă de ce nu scade rata, ea răspunde: ‘Vreți să crească inflația?’ Problema reală sunt costurile războiului, pe care rata nu le poate compensa.”

Fractură la vârf

Experții spun că disputa arată cât de departe sunt prioritățile Kremlinului de realitatea economică. „Conducerea actuală a Rusiei nu are orientare economică”, spune Us. „Continuă războiul total contra Ucrainei și afirmă: ‘Nu ne pasă de restul, vrem doar să luptăm’.”

