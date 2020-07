Vladimir Putin sustine candidatura Rusiei la organizarea Cupei Mondiale de Rugby din 2027

Rusia si-a manifestat interesul pentru gazduirea turneului, dorind sa utilizeze in acest scop stadioanele pe care s-au disputat meciurile Cupei Mondiale de fotbal din anul 2018, conform unui comunicat al forului rugbystic rus.Campania oficiala pentru candidatura la organizarea CM 2027 este programata sa debuteze in februarie 2021, iar Federatia internationala (World Rugby) urmeaza sa aleaga gazda turneului in luna mai a anului viitor.Australia, gazda editiei inaugurale a Cupei Mondiale, alaturi de Noua Zeelanda (in 1987) si organizatoarea editiei din 2003 a competitiei, este considerata favorita in cursa pentru atribuirea CM 2027, dupa ce Argentina s-a retras din cursa in prima parte a acestui an.Editia 2023 a Mondialului de rugby va avea loc in Franta, fiind pentru a treia oara consecutiv cand turneul se va desfasura in Emisfera Nordica, dupa ce editiile din 2015 si 2019 au fost gazduite de Anglia, respectiv Japonia.Selectionata Rusiei s-a clasat pe ultimul loc in grupa sa la Cupa Mondiala 2019 din Japonia, dupa ce a pierdut toate cele patru meciuri disputate.