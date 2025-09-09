Vladimir Putin l-a decorat pe generalul care a fost strategul invaziei în Ucraina. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva acestuia pentru crime de război

Președintele rus Vladimir Putin l-a decorat pe șeful armatei, Valeri Gherasimov, cu Ordinul pentru Curaj, pentru rolul său în conducerea războiului din Ucraina. Gherasimov, principalul arhitect al strategiei militare ruse și vizat de un mandat de arestare al Curții Penale Internaționale, a împlinit 70 de ani.

Ordinul pentru Curaj, o prestigioasă decorație de stat, i-a fost acordat lui Gherasimov "pentru curaj, vitejie și dăruire demonstrate în îndeplinirea datoriei militare", conform unui decret publicat luni seară pe un site oficial al Rusiei, echivalentul Monitorului Oficial.

Se crede că Gherasimov deține una dintre cele trei serviete nucleare ale Rusiei care pot transmite ordine pentru un atac nuclear. El a jucat mai multe roluri cheie, de la capturarea peninsulei Crimeea de către Rusia de la Ucraina în 2014 și până la sprijinul militar inovator acordat de Rusia președintelui Bashar al-Assad în războiul civil sirian.

Statele Unite l-au sancționat a doua zi după invadarea Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022, considerându-l unul dintre oficialii direct responsabili. Putin l-a desemnat pe Gherasimov să conducă campania din Ucraina în ianuarie 2023.

Gherasimov, împreună cu ministrul apărării de la acea vreme, Serghei Șoigu, un alt aliat apropiat al lui Putin, a fost aspru criticat de influencerii bloggeri de război ai Rusiei pentru eșecurile armatei din primul an de război, când aceasta a suferit o serie de eșecuri și retrageri jenante.

Ads