Oamenii lui Putin sunt aproape de Alaska. Avionul oficial rusesc este cel mai urmărit zbor din lume

Primul avion al delegației ruse la summitul Trump-Putin din Alaska a plecat de la Moscova și este deja aproape de destinație. Avionul oficial, un Iliușin Il-96, a trecut deja de linia internațională de dată și se poate afirma că a ajuns în Vest. Aeronava mai are câteva ore de zbor până la destinația finală, Anchorage, Alaska.

Zborul RSD381 a decolat de la Moscova la 07:50, ora locală și ora României, și mai are aproximativ 2.000 km până la Anchorage, adică încă aproape trei ore de zbor.

Având în vedere că mai este mult până la summitul Trump-Putin, la bordul acestei aeronave se află, cel mai probabil, o mică parte a delegației și echipele care trebuie să pregătească locul întâlnirii, plus echipamentele necesare.

Pe site-ul Flightradar24, specializat în monitorizarea de zboruri, cursa oficială rusă este cea mai urmărită din lume, cu peste 17.000 de urmăritori în timp real.

🚨 ✈️ Russia 🇷🇺 US 🇺🇸 Ukraine 🇺🇦 negotiations. First Russian aircraft flying to Anchorage Airport: RSD381 RA-96023. Probably carrying preparations team and equipment. pic.twitter.com/DFTZGZCNDa — COTAM Fleet & co (@CotamFleet) August 14, 2025

Întâlnirea din Alaska a președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va începe vineri, 15 august, la ora 22:30, ora Moscovei (și a României), și va fi deschisă de o discuție între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi, 14 august, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS.

Va exista și o întâlnire între delegațiile celor două țări, iar la final cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună.

„Se preconizează că totul va începe mâine, 15 august, în jurul orei locale 11:30 (22:30 ora Moscovei - n.r.) cu o discuție între Vladimir Vladimirovici Putin și Donald Trump”, a spus diplomatul. „Această conversație va avea loc în format față în față, desigur, cu participarea interpreților”, a adăugat Ușakov.

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta despre „potențialul uriaș neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, a precizat consilierul lui Putin.

Din delegația rusă vor face parte ministrul de Externe Serghei Lavrov, asistentul președintelui Iuri Ușakov, ministrul Apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și reprezentantul special al președintelui pentru cooperarea investițională și economică cu țările străine Kirill Dmitriev, a anunțat oficialul rus.

Componența delegației SUA a fost, de asemenea, stabilită, dar „ar fi corect să așteptăm anunțul oficial din partea partenerilor americani”, a spus el.

Liderii vor face declarații în partea publică a negocierilor: „Se preconizează că la începutul întâlnirii, fiecare dintre președinți va spune câteva cuvinte, aceasta fiind o practică obișnuită în negocierile internaționale”, a declarat Ușakov.

După discuția între patru ochi, Putin și Trump își vor continua discuțiile „la un mic dejun de lucru”.

Trump a anunțat că discuțiile sale cu Vladimir Putin pentru a rezolva războiul din Ucraina se vor baza pe un „schimb de teritorii”. Dar Volodimir Zelenski a avertizat deja că „ucrainenii nu își vor ceda pământurile ocupanților”.

Cei doi se vor întâlni pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în 2022 pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului. Kievul și liderii europeni sunt însă îngrijorați că summitul ar putea conduce la un rezultat defavorabil Ucrainei.

Președintele american a rămas vag cu privire la așteptările sale, spunând că speră la o întâlnire „constructivă” cu omologul său rus. El a insistat doar asupra faptului că negocierile se vor baza pe un „schimb” de teritorii între Ucraina și Rusia „în beneficiul ambelor”.

