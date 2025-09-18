Putin vrea să continue războiul cu Ucraina, nu să facă pace. L-a demis pe unul dintre cei mai apropiați consilieri, pentru că voia dialog cu Zelenski

Dmitri Kozak, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin, și-a dat brusc demisia din funcția de adjunct al șefului de cabinet al președintelui rus, fără să invoce un motiv anume. Născut în Ucraina și cândva responsabil cu politica Moscovei față de această țară, Kozak ar fi pierdut mult din influența pe care o avea în cercurile puterii de la Kremlin pentru că el dorea să oprească războiul și să facă pace.

Institutul pentru Studiul Războiului leagă demiterea lui Dmitri Kozak de dezacordurile cu Putin. Kozak ar fi insistat asupra discuțiilor cu Ucraina, iar demiterea sa indică dorința liderului Kremlinului de a continua războiul împotriva Ucrainei.

„Înalți oficiali ai Kremlinului, probabil cu aprobarea președintelui rus Vladimir Putin, l-au dat afară pe adjunctul șefului de stat major al Kremlinului, Dmitri Kozak, din funcția sa de conducere la Kremlin, după ani de dezacorduri cu politicile lui Putin privind războiul din Ucraina...

Decizia probabilă a lui Putin de a da afară un oficial de rang înalt al Kremlinului din cercul său apropiat, după ce și-a exprimat dorința de a pune capăt războiului din Ucraina, indică în continuare faptul că Putin și consilierii săi se unesc în jurul angajamentului lor de a continua războiul din Ucraina și în jurul cerințelor maximaliste ale lui Putin privind războiul”, a transmis ISW, citat de Ukrainska Pravda.

Ads

Pe 17 septembrie, presa rusă a relatat, citând surse familiarizate cu situația, că Kozak „a demisionat” din funcție în weekendul trecut (13-14 septembrie) și ia în considerare diverse oferte de afaceri.

Kozak vs Putin

Un analist politic rus a spus că Kozak a fost singurul participant la reuniunea Consiliului de Securitate din 21 februarie 2022 care s-a pronunțat împotriva lansării invaziei la scară largă a Ucrainei.

Kozak a acționat ca mediator în ajungerea la un acord cu Ucraina la începutul războiului, care ar fi împiedicat Ucraina să adere la NATO, dar Putin ar fi respins acordul pentru că dorea să anexeze teritoriul ucrainean.

Surse occidentale și rusești au sugerat anterior că Kozak și-a pierdut influența la Kremlin după ce l-a sfătuit în mod repetat pe Putin în ultimele luni să oprească imediat ostilitățile din Ucraina, să înceapă discuțiile de pace și să reducă rolul serviciilor de securitate ale Rusiei.

Știrile conform cărora Kozak ia în considerare acum oferte de afaceri contrazic, de asemenea, rapoartele anterioare de la sfârșitul lunii august 2025, conform cărora ar fi fost candidat pentru funcția de guvernator al districtului federal nord-vest (o subdiviziune a Federației Ruse, care include mai multe regiuni, inclusiv Sankt Petersburg și Kaliningrad, nr) indicând faptul că Putin ar fi putut decide în ultimele săptămâni să-l înlăture complet.

Ads

Kozak fusese anterior unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Putin și a supravegheat strategia Kremlinului în Ucraina înainte ca Kremlinul să transfere această responsabilitate lui Kiriyenko în 2022. Se pare că Kiriyenko a preluat recent și portofoliul Kremlinului pentru Republica Moldova de la Kozak.

Plecarea lui Kozak de la Kremlin va consolida puterea și responsabilitățile lui Kiriyenko în cadrul administrației Putin.

Dmitri Kozak este cel care a propus și planul pentru federalizarea Republicii Moldova, în 2003, plan respins în ultimul moment de președintele de atunci de la Chișinău, comunistul Vladimir Voronin.

Ads