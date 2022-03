Documente secrete. Planurile de război ale lui Vladimir Putin: tabele și schițe pierdute de soldații ruși pe front FOTO

Autoritățile ucrainene, dar și grupul de hackeri Anonymous, susțin că au intrat în posesia unor documente secrete ale Rusiei care dezvăluie planurile lui Vladimir Putin privind operațiunea militară aflată în desfășurare.

Este vorba despre câteva schițe și tabele care s-au aflat în posesia soldaților ruși din ”Flota Mării Negre” și care au fost pierdute pe front.

Cele mai importante date din aceste documente arată că Vladimir Putin a autorizat războiul din Ucraina la 18 ianuarie, iar invazia din Ucraina ar fi urmat să se desfășoare în perioada 20 februarie - 6 martie. Prima zi în care forțele armate ruse au pătruns în Ucraina a fost 24 februarie 2022.

Leaked document from Russian troops showing war against Ukraine was approved on 18th January, and initial plan to seize Ukraine starting 20th Feb to 06th March pic.twitter.com/4zsZD9i0R4