Doliu la Kremlin. A murit omul care a îmbrăcat armata lui Putin și naționala Rusiei

Creatorul de modă rus Valentin Iudaşkin a murit marţi la vârsta de 59 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Moartea sa vine la două zile după cea a profesorului său, Slava Zaiţev, considerat cel mai bun creator de modă din URSS şi Rusia, relatează BBC.

Valentin Iudaşkin este faimos pentru că în 1991 a uimit la Săptămâna Modei de la Paris cu colecţia sa Faberge şi pentru că a îmbrăcat-o pe fosta primă-doamnă a URSS Raisa Gorbaciova. Însă prezentarea sa de la Paris a fost anulată anul trecut, după ce nu a condamnat invazia Rusiei în Ucraina.

Iudaşkin şi-a înfiinţat propria casă de modă în anii 1990 şi este cunoscut deopotrivă pentru că a creat echipamentul lotului rus pentru Jocurile Olimpice din 1994 şi 1996, dar şi echipamentul naţionalei de fotbal în 1999.

În 2008, el a creat uniforme pentru armata rusă, creând 85 de modele pentru a îmbrăca toate ramurile serviciilor armate ruseşti.

Kremlinul a transmis marţi condoleanţe, secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, subliniind că designerul "a avut o mare contribuţie la dezvoltarea artei ruseşti, la răspândirea unor standarde foarte înalte de artă în regiunile ruseşti în ceea ce priveşte educarea tinerei generaţii". Preşedintele rus, Vladimir Putin, este profund îndurerat pentru moartea creatorului de modă Valentin Iudaşkin, el urmând să trimită o telegramă familiei şi prietenilor săi, a declarat marţi Dmitri Peskov, citat de TASS.

DECORAT DE FRANŢA CU LEGIUNEA DE ONOARE

Iudaşkin a devenit primul designer rus care s-a alăturat Federaţiei Franceze de Înaltă Modă şi a apărut în mod regulat la prezentările de la Paris de-a lungul a trei decenii. La împlinirea a 50 de ani, în 2013, a fost decorat cu Legiunea de Onoare franceză.

Născut în regiunea Moscovei, Iudaşkin s-a făcut remarcat în anii '80, îmbrăcând-o pe Raisa Gorbaciova. Este considerat primul designer post-sovietic care a adus un look rusesc contemporan în lumea internaţională a modei, uimind criticii cu o teatralitate somptuoasă, dar şi cu stiluri uşor de purtat. Creaţiile sale au fost expuse în muzee precum Musée de la mode et du textile din Paris, California Museum of Fashion din Los Angeles, Metropolitan Museum din New York şi Muzeul de istorie din Moscova.

Iudaşkin a fost diagnosticat cu cancer la rinichi în 2016. La începutul acestui an, el apăruse însă în public la cea de-a 85-a aniversare a lui Slava Zaiţev, mentorul său, descriind scurta sa perioadă de timp petrecută ca student al veteranului designer rus ca fiind "instructivă, de amploare şi frumoasă". El i-a supravieţuit maestrului său doar două zile.

I-A SUPRAVIEŢUIT MAESTRULUI DOAR DOUĂ ZILE

Slava Zaiţev, în vârstă de 85 de ani, supranumit "Dior cel Roşu" de presa franceză în anii 1960, a murit duminică, 30 aprilie. Prima sa recunoaştere internaţională a venit odată cu un articol din Paris Match despre designul său de salopete pentru muncitoare. A obţinut însă un succes mondial cu rochii strălucitoare, împodobite cu modele de flori care se găsesc pe şalurile tradiţionale ruseşti - culori vii care se potrivesc cu personalitatea sa extravagantă. El spunea că luminozitatea contrasta cu cenuşiul vieţii cotidiene sovietice, în care un individ nu trebuia să iasă în evidenţă. Colecţiile sale au ajuns pe podiumurile internaţionale. Zaiţev a devenit primul designer sovietic care a avut propria sa marcă şi a prezentat colecţii de înaltă ţinută. De asemenea, a fost angajat de stat, creând costume pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Moscova din 1980 şi echipând poliţia rusă cu uniforme în anii 1990. Televiziunea de stat i-a adus un omagiu, spunând că a fost un inovator care nu se temea de experimente îndrăzneţe, dar uneori îşi minimiza ostentaţia. "Modele vin şi pleacă, dar stilul este pentru totdeauna", a declarat el într-un interviu pentru BBC Rusia în 2009. "Pot spune că sunt o persoană foarte stilată, cu un caracter conservator", s-a autocaracterizat el.