Revolta fostului președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace”

Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, relatează sâmbătă DPA.

„Niciun progres real - în mod clar 1:0 pentru Putin - nicio sancțiune nouă. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor”, a scris fostul înalt diplomat pe platforma X.

El a afirmat că Putin a obținut primirea cu covorul roșu din partea lui Trump, în timp ce liderul de la Casa Albă nu a primit nimic în schimb. „Așa cum mă temeam, nu există nicio încetare a focului și nicio pace”, a adăugat Ischinger.

Summitul Trump-Putin de la Anchorage nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheindu-și întâlnirea fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

În declarația de la finalul summitului, președintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

La rândul său, liderul de la Kremlin a menționat acorduri despre care a spus că ar putea fi un punct de pornire pentru o soluție la conflictul din Ucraina.

Celebrul mesaj al lui Vladimir la Conferința de Securitate de la Munchen

La Conferința de Securitate din 2007, de la Munchen, Putin a susținut celebrul discurs prin care a criticat dur „imperialismul” occidental, cu referire la SUA. Liderul rus a atras atenția asupra faptului că modelul „unipolar” nu este sustenabil și creează instabilitate.

De asemenea, Putin a criticat extinderea NATO spre est, pe care Rusia o percepe ca o amenințare directă și a acuzat Alianța că a mințit și a încălcat promisiunile făcute după destrămarea Pactului de la Varșovia, când s-a angajat că nu va extinde infrastructura militară a NATO în noile state est-europene. El a subliniat că această expansiune nu are legătură cu modernizarea NATO sau securitatea Europei, ci este o provocare care reduce încrederea reciprocă. Putin a mai criticat strategia SUA de a instala scuturi antirachetă în Europa de Est. Potrivit lui Putin, această abordare este o amenințare la adresa securității Rusiei, aspect ce va conduce la o nouă cursă a înarmărilor, declara oficialul rus.

