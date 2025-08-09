Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 18:41
377 citiri
Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială
Donald Trump/Vladimir Putin FOTO Hepta

Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia.

Profesorul Stephen Hall, expert în relaţii ruseşti şi post-sovietice la Universitatea din Bath, spune pentru BBC că summitul va fi "jucat în presa rusă" ca dovadă că ţara "nu mai este izolată".

"Îi conferă (lui Putin) legitimitate pentru că se va întâlni cu Donald Trump - aşa-numitul lider al lumii libere", spune el.

Chestionat cu privire la cât de mare va fi succesul summitului pentru Putin dacă nu va ieşi nimic, Hall spune că el crede că Putin nu vrea de fapt să negocieze sfârşitul războiului.

Putin doreşte "negocieri, dar nu doreşte un sfârşit negociat", spune Hall, iar în schimb summitul va arăta că Rusia este "necesară pentru America".

De ce întâlnirea așteptată de toată planeta, dintre Trump și Putin, nu va duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. „Foarte periculoasă”
De ce întâlnirea așteptată de toată planeta, dintre Trump și Putin, nu va duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. „Foarte periculoasă”
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia își continuă avansul său sângeros și istovitor....
Trump s-a răzgândit în legătură cu întâlnirea cu liderul rus. Presa de la Moscova: „Putin a câștigat!”
Trump s-a răzgândit în legătură cu întâlnirea cu liderul rus. Presa de la Moscova: „Putin a câștigat!”
Preşedintele Donald Trump a declarat joi, 7 august, că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu preşedintele ucrainean...
#Vladimir Putin, #Donald Trump, #negocieri pace Ucraina, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! Stefania Uta, record si medalie de AUR pentru Romania, dupa o cursa "interzisa cardiacilor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce a postat Alex Baluta pe internet, dupa ce a plecat "pe usa din spate" de la FCSB

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vance se întâlnește de urgență cu aliații europeni ai SUA și cu Ucraina. Vicepreședintele SUA vrea un Vest unit în jurul SUA înaintea summitului Trump-Putin
  2. Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială
  3. Cum sunt declarate mii de firme inactive fiscal de către ANAF, deși și-au plătit taxele la stat. Situațiile cu care se confruntă antreprenorii
  4. Schimbări „la schimbări” pentru obligativitatea asigurărilor de sănătate. Pentru cine mai permite Guvernul să fie gratuit
  5. Ucraina a lovit la 1.300 km de linia frontului. Un depozit cu drone Shahed, pregătite să omoare ucraineni, nimerit în plin VIDEO
  6. Marele avantaj pe care îl are Donald Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Vladimir Putin. Cum se va juca „ruleta rusească”
  7. Scandal monstru între două familii din Hunedoara. Mai multe persoane au ajuns la spital. Care a fost „mărul discordiei”
  8. Marina Rusiei, umilită. O navă de ultimă generație s-a scufundat în port, când încă era în construcție
  9. Noi progrese făcute de Rusia în Ucraina. Putin nu oprește atacurile, deși urmează să se vadă cu Trump
  10. Alertă în Năvodari, după ce o fetiță de 9 ani a dispărut. Denisa a fost găsită în Mamaia