Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială

Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia.

Profesorul Stephen Hall, expert în relaţii ruseşti şi post-sovietice la Universitatea din Bath, spune pentru BBC că summitul va fi "jucat în presa rusă" ca dovadă că ţara "nu mai este izolată".

"Îi conferă (lui Putin) legitimitate pentru că se va întâlni cu Donald Trump - aşa-numitul lider al lumii libere", spune el.

Chestionat cu privire la cât de mare va fi succesul summitului pentru Putin dacă nu va ieşi nimic, Hall spune că el crede că Putin nu vrea de fapt să negocieze sfârşitul războiului.

Putin doreşte "negocieri, dar nu doreşte un sfârşit negociat", spune Hall, iar în schimb summitul va arăta că Rusia este "necesară pentru America".

