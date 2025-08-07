Tupeul lui Putin, după ce a anunțat că se va vedea cu Trump. Liderul de la Kremlin pune condiții pentru o întrevedere cu Zelenski

Preşedintele rus Vladimir Putin nu susţine o întâlnire în curând cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, apreciind că, pentru moment, nu se îndeplinesc ”condiţiile”, în contextul în care liderul ucrainean insistă în vederea unui summit în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.

În schimb, o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump este prevăzută ”în zilele următoare” şi ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite (EAU).

”N-am nimic împotrivă. Per ansamblu este posibil, dar trebuie îndeplinite anumite condiţii pentru asta. Or, din nefericire, suntem departe de aceste condiţii (n. r. legat de întâlnirea cu Zelenski)”, a declarat liderul de la Kremlin, citat de agenţiile ruse de presă.

Volodimir Zelenski pledează, la rândul său, de mai multe săptămâni în favoarea unei întâlniri cu omologii săi rus şi american.

El consideră că o astfel de întâlnire este o ”prioritate foarte clară” şi poate ”conduce la o pace cu adevărat durabilă”.

