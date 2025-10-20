De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:15
654 citiri
De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina
Harta Ucrainei cu teritoriile controlate de Rusia/FOTO:X@pueblopatriota

Controlul complet al Donbasului de către Rusia, dorit de Vladimir Putin, ar putea oferi armatei ruse poziții strategice pentru reluarea atacurilor asupra Ucrainei. Analiștii Institutului american Pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că cedarea regiunilor Zaporojie și Herson în schimbul Donbasului ar avantaja semnificativ Rusia, permițându-i să evite un război prelungit și să lanseze ofensive mai eficiente în estul și sudul Ucrainei.

Donald Trump a sugerat anterior ca Donbasul să rămână majoritar sub control rus pentru a încheia conflictul, arată Digi24.ro.

Vladimir Putin i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că este dispus să redea Ucrainei părțile ocupate din două regiuni — Zaporojie și Herson. În schimb, liderul de la Kremlin a cerut din nou să preia controlul asupra întregului teritoriu al Donbasului.

Institutului american pentru Studiul Războiului explică strategia lui Putin

Un raport al ISW a explicat care sunt obiectivele urmărite de ruși.

„Poate că Putin se referea la părțile din regiunile Zaporojie și Herson controlate de Ucraina, pe care Rusia le-a anexat ilegal, dar nu le ocupă”, a notat ISW.

În luna august a acestui an, liderul rus a avansat ideea transferării regiunii Donețk sub controlul Rusiei în schimbul încetării focului. Ca și până acum, analiștii ISW sunt de părere că Rusia va obține un avantaj disproporționat în cazul în care Ucraina va accepta aceste condiții.

„Regiunea Donețk găzduiește un teritoriu de importanță strategică pentru baza defensivă și industrială (OPB) a Ucrainei, inclusiv centura fortificată – principala linie de apărare a Ucrainei în regiunea Donețk din 2014, pe care Ucraina a transformat-o într-un important centru logistic și industrial-defensiv”, au explicat analiștii.

Totodată, astfel de cereri sunt formulate deoarece armata rusă nu are capacitatea de a cuceri întreg teritoriul Donbasului prin propriile forțe. Având în vedere ritmul actual de avansare al rușilor pe front, ISW estimează că vor fi necesari cel puțin încă câțiva ani pentru atingerea unor astfel de obiective.

Avantaje majore pentru Rusia, după obținerea Donbasului

Analiștii consideră că Rusia, după ce va obține întregul teritoriu al Donbasului, va avea o serie de avantaje. În special, rușii vor avea următoarele oportunități: Cucerirea Donbasului va permite armatei ruse să evite un război „lung și sângeros”.

Rușii vor avea posibilitatea să continue acțiunile militare în adâncul teritoriului ucrainean, din noi poziții pe front, care se vor întinde de-a lungul graniței regiunii Donețk.

Forțele armate ale Federației Ruse vor beneficia de condiții mai favorabile pentru continuarea ofensivei în estul regiunii Harkov — avansarea peste râul Oskil și apropierea de orașul Izium. Rușii vor avea posibilitatea de a alege între mai multe operațiuni ofensive pe front, care pot fi realizate și care se completează reciproc.

Operațiunile ofensive ale rușilor vor avea mai multe posibilități, în special în absența garanțiilor că Rusia nu va relua agresiunea. Amintim că președintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, în așa fel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunțe la o parte din teritoriu. „Să fie împărțită așa cum este”, a spus liderul american reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One duminică.

„Este împărțită chiar acum”, a spus el, adăugând că se poate „lăsa așa cum este în prezent”.

Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt, deocamdată, pregătite să semneze un acord de pace – chiar dacă în ultimele luni s-au făcut unele progrese, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance,...
Un summit al disonanțelor: Trump și Putin, invitați la masa lui Orban, fără tacâmuri pentru Europa
Un summit al disonanțelor: Trump și Putin, invitați la masa lui Orban, fără tacâmuri pentru Europa
Într-o Europă deja fracturată de crize succesive, vestea că Budapesta ar putea găzdui o întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cade...
#Vladimir Putin, #Donbas, #Volodimir Zelenski, #Donald Trump, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a vazut cu ochii lui ce a facut Gigi Netoiu si a ramas "masca": "E ceva incredibil!"
ObservatorNews.ro
Doua masini au luat foc in Pipera, la cativa pasi de o conducta de gaz. Zeci de locatari, scosi din case
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate
  2. Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia intră să-și recupereze din bunuri. Imobilul rămâne în pericol de prăbușire VIDEO
  3. De la miliardar la deținut. Cum s-a prăbușit imperiul imobiliar al șefului grupului Signa, Rene Benko, condamnat pentru fraudă
  4. Armata rusă a deschis focul împotriva populației dintr-un oraș ucrainean. Imagini cutremurătoare cu civili executați FOTO/VIDEO
  5. Ștefan Pălărie, avertisment înaintea hotărârii CCR privind pensiile magistraților: „Nu cred că o decizie negativă ar trebui să ducă la prăbușirea unui Guvern”
  6. De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina
  7. Recomandarea vicepremierului Tanczos Barna pentru creșterea speranței de viață în România: „Putem ajunge ca Finlanda”
  8. Un medic va trebui să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro după nașterea unui copil cu Sindromul Down
  9. Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate
  10. Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu