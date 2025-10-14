Putin vrea să-și elimine toți opozanții. FSB acuză un fost prim-ministru și mai multe personalități de tentativă de preluare a puterii prin forță în Rusia

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal împotriva lui Mihail Hodorkovski și a altor membri ai Comitetului Anti-război din Rusia, acuzați de tentativă de preluare a puterii prin forță și organizarea unei organizații teroriste.

Printre inculpați se numără și fostul prim-ministru rus Mihail Kasianov, alături de politicieni, jurnaliști, oameni de afaceri și figuri publice recunoscute ca agenți străini, toți aflați în prezent în afara Rusiei. Dosarul îl vizează pe Hodorkovski și pentru „îndemnuri publice la comiterea de activități teroriste”, iar FSB susține că membrii comitetului finanțează unități paramilitare ucrainene recunoscute drept teroriste și desfășoară activități de recrutare pentru preluarea puterii în Rusia, arată Interfax.ru.

„Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a deschis un dosar penal în temeiul articolului 278 din Codul Penal rus („Acapararea violentă a puterii sau menținerea violentă a puterii”) și al părților 1 și 2 ale articolului 205.4 din Codul Penal rus („Organizarea unei comunități teroriste și participarea la aceasta”) împotriva fostului director general al Yukos, Mihail Hodorkovski, și a membrilor Comitetului Antirăzboi din Rusia”, a anunțat marți Centrul de Relații Publice (PRC) al serviciului de securitate.

Politicieni și jurnaliști, acuzați în dosar

Printre alți inculpați din acest dosar, toți recunoscuți ca agenți străini, se numără fostul prim-ministru rus Mihail Kasianov, galeristul Marat Gelman, figura publică Leonid Gozman, politicienii Vladimir Kara-Murza, Serghei Aleksashenko și Dmitri Gudkov, economistul Serghei Guriev, oamenii de afaceri Boris Zimin și Evgheni Cicivarkin, jurnalistul Evgheni Kiseliov, avocata Elena Lukianova, politicianul Iuri Pivovarov, scriitorul Viktor Șenderovici, jucătorul de șah și figura publică Garri Kasparov, actorul Artur Smolianinov, politologul Ekaterina Shulman și alții.

De asemenea, a fost deschis un dosar împotriva lui Hodorkovski în temeiul articolului 205.2 alineatul (2) din Codul penal rus („Îndemnuri publice la comiterea de activități teroriste”).

„Mișcarea Comitetului Anti-Război din Rusia a fost fondată de persoanele menționate anterior în februarie 2022. Scopul său este preluarea violentă a puterii și schimbarea ordinii constituționale în Federația Rusă”, a declarat FSB.

Centrul pentru Opinie Publică a reamintit că, în ianuarie 2024, Procuratura Generală a Rusiei a declarat activitățile „Comitetului Antirăzboi al Rusiei” indezirabile în țară.

„Pe 30 aprilie 2023, AKR a adoptat la Berlin, Germania, documentul său fondator - așa-numita Declarație de la Berlin, care declara necesitatea eliminării actualului guvern rus. În octombrie 2025, odată cu participarea mișcării la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a fost creată așa-numita Platformă a Forțelor Democratice Ruse.

Hodorkovski o poziționează în fața țărilor occidentale ca o "adunare constituantă pentru perioada de tranziție" și o "alternativă la organele de conducere ale Federației Ruse", a adăugat FSB.

Serviciul de informații susține că Hodorkovski și alți fondatori ai „AKR” „finanțează unități naționaliste paramilitare ucrainene recunoscute drept teroriste în Federația Rusă și, de asemenea, desfășoară activități de recrutare pentru a recruta persoane în aceste unități pentru utilizarea lor ulterioară în implementarea unui plan de preluare a puterii în Federația Rusă prin forță”.

„În prezent, sunt în desfășurare acțiuni de investigație împotriva lui Hodorkovski și a complicilor săi. Cei implicați în activitățile lor vor fi trași la răspundere în conformitate cu legislația rusă”, a subliniat Centrul pentru Opinie Publică.

Hodorkovski a fost arestat în 2003. În mai 2005, a fost condamnat pentru fraudă și evaziune fiscală. În decembrie 2010, într-un „al doilea caz”, instanța a condamnat foști directori ai Yukos la 10 ani și opt luni de închisoare pentru furt de petrol și spălare de bani. La sfârșitul anului 2013, Hodorkovski a fost grațiat prin decret prezidențial, eliberat și trimis în străinătate.

Ceilalți inculpați din noul caz au fost, de asemenea, acuzați în Rusia pentru diverse infracțiuni penale și administrative. Kara-Murza a fost condamnat pentru trădare și răspândirea de informații false despre Forțele Armate Ruse. Ulterior, a fost grațiat prin decret prezidențial. Toți inculpații locuiesc în prezent în afara Rusiei, iar unii sunt căutați .

