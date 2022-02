”Fără război în Ucraina!” Ce i s-a spus sportivului care a transmis un mesaj Rusiei lui Vladimir Putin la Jocurile Olimpice

Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că a discutat cu ucraineanul Vladislav Heraskevic, care a afişat la JO mesajul “Fără război în Ucraina”, şi i-a explicat acestuia că nu pot exista mesaje politice la Olimpiadă, astfel că sportivul nu a repetat gestul, informează Reuters.

“După ce s-a întâmplat, am vorbit cu echipa şi cu sportivul şi i-am explicat situaţia. În ultima manşă nu a mai afişat mesajul. A înţeles. Vrem cu toţii pace, dar am convenit cu toţii, sportivii au fost de acord că terenul de joc şi podiumul nu sunt locurile potrivite pentru mesaje”, a declarat Mark Adams, purtător de cuvânt al CIO. “Pentru noi este axiomatică neimplicarea politicii în JO. Este fundamentul a ceea ce facem. Mesajul a fost înţeles şi nu a fost repetat”, a adăugat Adams.

Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevic, participant în proba de skeleton la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, a afişat vineri mesajul: “Fără război în Ucraina”. La finalul manşei a treia, ucraineanul în vârstă de 23 de ani a arătat camerelor de luat vederi o hârtie cu mesajul în engleză: “No war în Ukraine”.

Ukrainian slider Vladyslav Heraskevych unveils a sign saying NO WAR IN UKRAINE after heat three of the men’s skeleton race at the Beijing Winter Olympics pic.twitter.com/VCvYzDcjBK