Gestul jignitor făcut de Putin lui Serghei Șoigu în public. ”Își umilește ministrul Apărării” VIDEO

Dictatorul Vladimir Putin a făcut un gest insultător la adresa șefului ministerului rus al Apărării, Serghei Șoigu, în timpul ceremoniei de la spitalul militar din regiunea Moscova.

Mark Oliver Rühle, jurnalistul publicației BILD, scrie despre incident.

Ruhle a atras atenția asupra faptului că, în timpul prezentării unor premii de stat pentru soldații răniți în războiul din Ucraina, Putin i-a întors sfidător spatele lui Șoigu, care a rămas neputincios în urmă.

"Această scenă curioasă l-a făcut pe Șoigu să arate ciudat! Putin își umilește ministrul Apărării", notează jurnalistul.

Videoclipul a fost filmat de serviciul de protocol al Kremlinului, după care filmarea a ajuns pe rețelele de socializare și a fost distribuită pe scară largă.

Comentatorii notează că înainte de război, Putin și Șoigu au fost în relații amicale pentru o lungă perioadă de timp, dar după eșecul operațiunii militare din Ucraina, relațiile dintre ei s-au răcit și deteriora.

„Potrivit experților, Putin și-ar dori ca furia populației și mai ales a soldaților să fie îndreptată asupra lui Șoigu, și nu asupra lui însuși”, scrie jurnalistul.

You don't have to be a body language expert to understand what Putin currently thinks about his Defence Minister Sergei Shoigu... 😅 pic.twitter.com/ZRfJaJDE1X