Medvedev mârâie la NATO de lângă granița Alianței. A fost trimis de Putin să inspecteze frontiera ruso-finlandeză, care va fi fortificată de frica Vestului

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 23:02
Medvedev mârâie la NATO de lângă granița Alianței. A fost trimis de Putin să inspecteze frontiera ruso-finlandeză, care va fi fortificată de frica Vestului
Dmitri Medvedev FOTO Hepta

Rusia își va ajusta abordarea militară de-a lungul graniței cu Finlanda din cauza aderării acesteia la NATO.

Vladimir Putin vrea fortificații de-a lungul graniței terestre, cea mai lungă dintre o țară NATO și Rusia, adică 1.340 de kilometri, potrivit aa.com.tr. Putin și-a trimis omul de încredere, fostul președinte și premier Dmitri Medvedev, să discute cu oficialii locali.

„Ne vom pregăti, în orice caz, pentru ceea ce s-a schimbat – și în relațiile noastre. Pentru că nu putem ignora faptul că Finlanda este în prezent membră a Alianței Nord-Atlantice. Acest lucru predetermină o schimbare a abordărilor noastre militare privind amenajarea frontierei și respingerea unor posibile acte neprietenoase”, a declarat Medvedev reporterilor, potrivit comentariilor publicate pe platforma rusească VKontakte, aflată la Svetogorsk, în regiunea Leningrad, la un kilometru de granița cu Finlanda. Orașul face parte din teritoriile cedate de finlandezi Uniunii Sovietice la finalul Războiului de Iarnă din perioada 1939-1940. Finlanda, deși nevoită să accepte concesii și să cedez teritoriu, a reușit o rezistență eroică în fața Armatei Roșii, superioară numeric și tehnic.

Fostul președinte al Rusiei a vizat, de asemenea, „coaliția de voință” condusă de Occident, care s-a reunit joi la Paris pentru a discuta sprijinul militar pentru Ucraina.

Medvedev a calificat inițiativa drept „nonsens”, afirmând: „Este o prostie completă, o erezie. Ceea ce fac ei este – ca să spunem în engleză – bulls**t sau pur și simplu sh*t, spuneți-i cum vreți”, a spus el.

Președintele francez Emmanuel Macron, care a găzduit reuniunea, a anunțat că 26 de state și-au confirmat disponibilitatea de a trimite un contingent militar în Ucraina odată ce va fi atins un armistițiu sau un acord de pace. La reuniune a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fiind reprezentate în total 35 de țări. Medvedev a respins, de asemenea, propunerile de „garanții de securitate” pentru Kiev, susținând că acestea nu ar însemna nimic. Finlanda a aderat oficial la NATO în aprilie 2023, punând capăt deceniilor de nealiniere militară. Aderarea sa a adăugat peste 1.300 de kilometri (807 mile) la granița Alianței cu Rusia, lucru pe care Moscova l-a descris în repetate rânduri drept o problemă de securitate.

#Vladimir Putin, #Finlanda, #NATO, #Rusia , #Rusia
