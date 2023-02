Imagini cu coloana blindată a lui Putin în drum spre Kremlin, în toiul nopții, înaintea discursului de marți VIDEO

Preşedintele Vladimir Putin va pune la curent marţi elita politică şi militară a Rusiei cu privire la stadiul a ceea ce el numeşte "operaţiunea sa militară specială" din Ucraina, mulţi ruşi fiind nerăbdători să afle care sunt planurile sale pentru anul viitor, relatează Reuters.

Putin va prezenta, de asemenea, analiza sa asupra situaţiei internaţionale şi va expune viziunea sa asupra dezvoltării Rusiei după ce Occidentul i-a impus sancţiuni radicale, a precizat Kremlinul. Discursul va începe la ora 11.00 (ora României).

Pe rețelele sociale au fost difuzate imagini cu coloana blindată a lui Vladimir Putin deplasându-se spre Kremlin în toiul nopții, în jurul orei 01.00.

⚡️⚡️⚡️ Pro-Moscow news sources are reporting that at around 01:00 am (Moscow time), Pres. Vladimir Putin’s motorcade was seen rushing towards the Kremlin.

This is highly unusual for Putin but could be related to his “big speech” in several hours. pic.twitter.com/rAvsLNnmZ0