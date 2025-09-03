Putin spune că este pregătit să-l primească pe Zelenski la Moscova, „dacă și el este pregătit”. Ce șanse există, de fapt, ca această vizită să aibă loc

Vladimir Putin l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN. Putin a declarat la Beijing că nu a exclus niciodată o astfel de întâlnire.

Vorbind la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a spus Putin, potrivit CNN.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă o astfel de întâlnire are „vreun sens”.

CNN comentează că propunerea lui Putin va fi aproape sigur respinsă de Kiev, ținând cont că, de la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, autoritățile ucrainene afirmă că au dejucat mai multe presupuse comploturi rusești de asasinare a lui Zelenski.

În cadrul conferinței de presă din China, Putin a declarat că fiecare țară are dreptul să aleagă modul în care își asigură propria securitate, inclusiv Ucraina. Însă președintele rus a subliniat că „securitatea unei țări nu poate fi asigurată în detrimentul altei țări”, reiterând faptul că Moscova se opune aderării Kievului la NATO.

Putin vorbește presei la Beijing, după ce a participat la parada militară a Chinei, unde a apărut alături de liderul Xi Jinping și omologul său nord-coreean Kim Jong Un.

Comentariile lui Putin vin cu o zi înainte ca aliații occidentali ai Ucrainei să se întâlnească joi la Paris, unde va fi prezent și președintele american Donald Trump, pentru a discuta planurile de garantare a securității viitoare a țării în cazul încetării invaziei ruse.

