Putin spune că este pregătit să-l primească pe Zelenski la Moscova, „dacă și el este pregătit”. Ce șanse există, de fapt, ca această vizită să aibă loc

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 17:40
368 citiri
Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Vladimir Putin l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN. Putin a declarat la Beijing că nu a exclus niciodată o astfel de întâlnire.

Vorbind la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a spus Putin, potrivit CNN.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă o astfel de întâlnire are „vreun sens”.

CNN comentează că propunerea lui Putin va fi aproape sigur respinsă de Kiev, ținând cont că, de la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, autoritățile ucrainene afirmă că au dejucat mai multe presupuse comploturi rusești de asasinare a lui Zelenski.

În cadrul conferinței de presă din China, Putin a declarat că fiecare țară are dreptul să aleagă modul în care își asigură propria securitate, inclusiv Ucraina. Însă președintele rus a subliniat că „securitatea unei țări nu poate fi asigurată în detrimentul altei țări”, reiterând faptul că Moscova se opune aderării Kievului la NATO.

Putin vorbește presei la Beijing, după ce a participat la parada militară a Chinei, unde a apărut alături de liderul Xi Jinping și omologul său nord-coreean Kim Jong Un.

Comentariile lui Putin vin cu o zi înainte ca aliații occidentali ai Ucrainei să se întâlnească joi la Paris, unde va fi prezent și președintele american Donald Trump, pentru a discuta planurile de garantare a securității viitoare a țării în cazul încetării invaziei ruse.

Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping. Miercuri, 3 septembrie,...
Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China. Dăncilă spune că ar vrea...
