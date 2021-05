Senator american: "Colonelul KGB Vladimir Putin, cel mai brutal dictator de stanga"

Yes, Colonel Vladimir Putin of the KGB is-and always has been-a communist.



Most brutal left-wing dictators are.



That's why you defend them. https://t.co/4Xh4QtZf6h - Ted Cruz (@tedcruz) May 22, 2021

De asemenea, parlamentarul republican a dezvaluit faptul ca, de-a lungul intregii sale vieti, a urat comunismul si ca a incercat sa demonstreze ca mass-media din Statele Unite "a subminat puterea fortelor armate", potrivit GranthShala In alta ordine de idei, Ted Cruz, care a fost primul senator de origine hispanica din statul Texas, l-a acuzat pe presedintele SUA Joe Biden , ca i-a facut cadou Rusiei capacitatea de a construi gazoductul Nord Stream 2, pana in Germania, "un dar de cateva miliarde de dolari oferit lui Putin, cand a renuntat la sanctiunile obligatorii ale SUA fata de Moscova ".Prima reactie a lui Cruz, legata de hastag-ul folosit de realizatorul de la NBC, a venit promt: "Urasc comunistii, familia mea a fost inchisa si torturata de comunisti, iar Brian (Williams -n.a.) este un apologet nerusinat al comunistilor rusi".Iar tirada senatorului contra Rusiei a continuat pe Twitter: "Da, colonelul Vladimir Putin de la KGB este si a fost intotdeauna un comunist. Cel mai brutal dictator de stanga. Asa ca tu (Brian Williams-n.a.) il aperi pe el".Trebuie mentionat faptul ca Vladimir Putin a ajuns la rangul de locotenent colonel in KGB, Serviciul de Securitate al Rusiei, lucrand timp de 16 ani in spionajul extern al Moscovei, in special la Dresda, in fosta Germanie de Est, inainte de anul 1991.