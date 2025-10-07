Kremlinul a anunțat cum își sărbătorește Vladimir Putin ziua de naștere. "Astfel de lucruri se întâmplă destul de des"

Vladimir Putin, liderul controversat al Rusiei, împlinește astăzi 73 de ani, continuându-și agenda obișnuită de muncă cu întâlniri operative și apeluri internaționale. De la începuturile sale în KGB și politică, până la anexarea Crimeei și războiul din Ucraina, ziua de naștere a președintelui rus rămâne marcată de activități oficiale, mai degrabă decât de sărbători private.

Potrivit agenției de știri de stat din Rusia, Tass, citată de Gândul.ro, în cursul acestei zile, președintele va organiza o întâlnire operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, dar va efectua și apeluri telefonice internaționale.

„Desigur, ca toți ceilalți, își sărbătorește ziua de naștere cu familia și prietenii. Dar știți că cel mai adesea are o zi de naștere 'legată de îndatoriri', deoarece folosește această zi pentru a comunica cu omologii săi din alte țări. Astfel de lucruri se întâmplă destul de des”, a spus Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Vladimir Vladimirovici Putin s-a născut pe 7 octombrie 1952 în Leningrad (azi Sankt Petersburg), este președintele Federației Ruse și una dintre cele mai controversate figuri politice ale secolului XXI.

Fost ofițer KGB, Putin a intrat în politică în anii ’90, devenind prim-ministru în 1999, apoi președinte interimar după demisia lui Boris Elțin. În anul 2000 a fost ales președinte și a rămas la putere, alternând între funcțiile de președinte și premier, prin modificări legislative și constituționale.

Mandatele lui Vladimir Putin au fost marcate de întărirea puterii statului și de un control tot mai strict asupra presei.

