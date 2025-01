Putin a participat la slujba de Crăciun pe rit vechi, alături de veterani ai războiului din Ucraina FOTO VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a participat luni seară, 6 ianuarie, la slujba de Crăciun - sărbătorit de mulţi creştini ortodocşi conform vechiului calendar iulian -, într-o biserică din Parcul Victoriei din Moscova, alături de veterani ai războiului din Ucraina, informează EFE.

Putin, care se declară credincios şi care a fost botezat în secret în timpul Uniunii Sovietice, a participat la o slujbă religioasă într-o biserică inaugurată în 1995, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste.

JUST IN: 🇷🇺 Russian President Putin attends a ceremony at St. George the Victorious Christian Church on the start of Orthodox Christmas Day. pic.twitter.com/WHFGYIV4O2 — BRICS News (@BRICSinfo) January 6, 2025

Pe lângă participarea la slujbă, Putin a aprins câteva lumânări şi s-a rugat alături de alte persoane, deplasându-se apoi la Catedrala Hristos Mântuitorul, de unde patriarhul Kirill a oficiat slujba de Crăciun pentru întreaga ţară.

Putin a cerut să-i fie gravate iniţialele pe lanţurile unora dintre crucile pe care Kirill le-a binecuvântat şi care vor fi trimise soldaţilor care luptă pe frontul din Ucraina.

Russian President Vladimir Putin came to the Cathedral of Christ the Savior and personally congratulated Patriarch Kirill of Moscow and All Russia on Christmas. pic.twitter.com/viiPDqztvR — Sprinter Observer (@SprinterObserve) January 6, 2025

Liderul rus, care i-a cerut totodată patriarhului să binecuvânteze mai multe icoane, a subliniat că această iniţiativă este o demonstraţie de susţinere a militarilor care participă la un conflict sângeros care va împlini trei ani. Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022.

Putin attends Christmas mass in Moscow. The Russian leader has congratulated Christians in Russia and abroad. Ads The orthodox church has not changed the calendar when the pope in Rome skipped days in the past. pic.twitter.com/bnPEz0WNzp — Alternative News (@AlternatNews) January 7, 2025

În mesajul său de Crăciun, Putin a apărat valorile familiei şi rolul unificator al Bisericii, care a sprijinit de la bun început campania militară rusă din Ucraina, Kirill promiţând că celor care au murit în luptă li se vor ierta păcatele.

