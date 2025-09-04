Limuzina Aurus Senat antiglonț, antigrenade, și antiexplozie a lui Putin. Care sunt caracteristicile „fortăreței pe roți”

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 09:58
577 citiri
Limuzina Aurus Senat antiglonț, antigrenade, și antiexplozie a lui Putin. Care sunt caracteristicile „fortăreței pe roți”
Limuzina Aurus Senat a lui Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Prim-ministrul Narendra Modi și liderul nord-coreean Kim Jong Un au călătorit, în timpul evenimentelor organizate la Beijing, alături de președintele rus Vladimir Putin în limuzina luxoasă Aurus Senat a acestuia.

Cunoscută drept „fortăreață pe roți”, Aurus Senat este o limuzină blindată de dimensiuni mari, proiectată de producătorul auto rus Aurus Motors. Dezvoltată în cadrul programului Cortage al Rusiei, aceasta a fost utilizată de Putin din 2018 și chiar oferită cadou liderilor internaționali precum Kim Jong Un. Producția a început în 2013, punând accent pe siguranță, lux și inovație tehnologică, scrie The Economic Times.

Aurus Senat are un motor V8 twin-turbo de 4,4 litri cu sistem hibrid, care produce 598 CP și un cuplu de 880 Nm. Accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 9 secunde și atinge o viteză maximă de 160 km/h, combinând performanța de elită cu confortul de nivel executiv.

Interiorul limuzinei dispune de tapițerie din piele premium, ornamente din lemn și infotainment avansat. Scaunele din spate oferă masaj, încălzire și ventilație pentru confort VIP. Cabina asigură o experiență liniștită și de înaltă calitate în timpul călătoriei, subliniind statutul mașinii ca limuzină de lux de top.

Aurus Senat se mândrește cu geamuri antiglonț, caroserie antigrenade, șasiu antiexplozie și anvelope antiglonț. Dotările de siguranță active includ pilot automat, avertizare la părăsirea benzii de rulare, control electronic al tracțiunii și sisteme avansate de frânare, ceea ce o face una dintre cele mai sigure mașini la nivel global.

Mașina măsoară 5.630 mm lungime, 2.000 mm lățime, 1.700 mm înălțime, cu un ampatament de 3.300 mm. Transmisia automată cu 9 trepte și motorul hibrid optimizează performanța în climă extremă. Este concepută pentru evenimente diplomatice, ceremoniale și de profil înalt.

Aurus produce doar 120 de unități Senat anual. Limuzina are un preț de 18 milioane de ruble (190.000 de euro). Exclusivitatea sa, combinată cu tehnologia avansată, luxul și securitatea, asigură că rămâne un simbol al statutului printre liderii mondiali.

#Vladimir Putin, #presedinte Rusia, #limuzina lux, #aurus senat , #stiri Vladimir Putin
