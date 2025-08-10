Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 09 August 2025, ora 23:54
282 citiri
Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american
Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul său rus Vladimir Putin, a anunțat palatul prezidențial brazilian, adăugând că Putin a împărtășit informații despre discuțiile sale cu Statele Unite și „eforturile recente de pace între Rusia și Ucraina”.

Liderii au discutat, de asemenea, despre cooperarea lor în cadrul grupului BRICS al țărilor emergente și „au discutat despre actualul scenariu politic și economic internațional”.

Conversația cu Lula este cea mai recentă dintr-o serie de apeluri telefonice între Putin și liderii străini din ultimele zile, înaintea întâlnirii preconizate a președintelui rus cu președintele american Donald Trump, săptămâna viitoare.

Putin a vorbit vineri cu liderii Chinei și Indiei, ambele țări membre ale grupului BRICS al națiunilor în curs de dezvoltare, precum și cu alți președinți din Asia Centrală și Europa, pentru a-i informa cu privire la contactele sale cu Statele Unite în legătură cu războiul din Ucraina.

Lula se află într-o dispută publică cu Trump de când Statele Unite au impus taxe vamale de 50% asupra importurilor de produse braziliene, pe care Trump le-a asociat cu o presupusă „vânătoare de vrăjitoare” împotriva aliatului său și fostului președinte de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro. Importurile americane de anumite produse braziliene, precum sucul de portocale și avioanele, au beneficiat de o taxă mai mică.

Trump a amenințat țările BRICS cu tarife suplimentare de 10% luna trecută, în contextul summitului grupului de la Rio de Janeiro din iulie.

SUA și Rusia pregătesc un acord de încetare a focului cu retragerea Forțelor Armate Ucrainene din Donbas, potrivit Bloomberg
SUA și Rusia pregătesc un acord de încetare a focului cu retragerea Forțelor Armate Ucrainene din Donbas, potrivit Bloomberg
Statele Unite și Federația Rusă ar purta negocieri preliminare privind un posibil acord de încetare a focului în Ucraina, care ar putea consfinți controlul Moscovei asupra unor teritorii...
Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că are încredere că SUA poate încheia războiul din țara sa, în timp ce președintele Donald Trump se pregătește „de mult așteptata...
#Vladimir Putin, #Donald Trump, #Lula da Silva, #negocieri , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Alex Baluta a plecat de la FCSB si a postat imagini total neobisnuite pe internet
ObservatorNews.ro
"Am venit pe ieftineala". Peripetiile lui Gigi de la Falticeni cu preturile de pe litoralul romanesc
DigiSport.ro
AUR pentru Romania! Stefania Uta a scris istorie la Europene, dupa o cursa cu final neverosimil

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american
  2. Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"
  3. Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
  4. Poezie în ADN. Un vers a fost codificat într-o „bacterie nemuritoare”
  5. Armenia și Azerbaidjanul au convenit să deschidă „Ruta Trump”. „Va trebui să ajungem acolo”
  6. Chiar și comandanții armatei israeliene se tem – cu motive întemeiate – că sunt pe cale să cadă într-o capcană
  7. Ce a pățit un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Au mai fost incidente similare
  8. Putin i-a dat „Ordinul Lenin” emisarului lui Trump. Nu pentru el, ci pentru directorul CIA al cărui fiu a murit luptând în Ucraina pentru Armata Rusă
  9. Rusia condamnă Israelul pentru planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Situația deja extrem de dramatică din enclava palestiniană”
  10. Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului