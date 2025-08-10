Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul său rus Vladimir Putin, a anunțat palatul prezidențial brazilian, adăugând că Putin a împărtășit informații despre discuțiile sale cu Statele Unite și „eforturile recente de pace între Rusia și Ucraina”.

Liderii au discutat, de asemenea, despre cooperarea lor în cadrul grupului BRICS al țărilor emergente și „au discutat despre actualul scenariu politic și economic internațional”.

Conversația cu Lula este cea mai recentă dintr-o serie de apeluri telefonice între Putin și liderii străini din ultimele zile, înaintea întâlnirii preconizate a președintelui rus cu președintele american Donald Trump, săptămâna viitoare.

Putin a vorbit vineri cu liderii Chinei și Indiei, ambele țări membre ale grupului BRICS al națiunilor în curs de dezvoltare, precum și cu alți președinți din Asia Centrală și Europa, pentru a-i informa cu privire la contactele sale cu Statele Unite în legătură cu războiul din Ucraina.

Lula se află într-o dispută publică cu Trump de când Statele Unite au impus taxe vamale de 50% asupra importurilor de produse braziliene, pe care Trump le-a asociat cu o presupusă „vânătoare de vrăjitoare” împotriva aliatului său și fostului președinte de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro. Importurile americane de anumite produse braziliene, precum sucul de portocale și avioanele, au beneficiat de o taxă mai mică.

Trump a amenințat țările BRICS cu tarife suplimentare de 10% luna trecută, în contextul summitului grupului de la Rio de Janeiro din iulie.

Ads