De ce este Putin „marele câștigător” după discuțiile dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Explicația istoricului Armand Goșu

Marti, 19 August 2025, ora 13:44
885 citiri
Armand Goșu: Vladimir Putin este „marele căștigător” al întâlnirii dintre Trump și Zelenski FOTO /Hepta
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este marele câștigător al întâlnirii de la Casa Albă dintre Trump și Zelenski, apreciază istoricul Armand Goșu. Totuși, o simplă promisiune a lui Putin către Trump nu va schimba atitudinea expansionistă a Rusiei, pe care o are timp de secole, a declarat specialistul marți, 19 august.
„Trump pare că a fost convins de astă dată să accepte că problemele teritoriale se vor discuta între Zelenski și Putin și că nu e cazul ca SUA să pună presiune pe Zelenski să facă concesii teritoriale, deci e un pas în spate important”, a spus la RFI istoricul Armand Goșu, despre întâlnirea de luni de la Casa Albă, la care au participat alături de Trump și Zelenski și alți lideri europeni.
Istoricul spune că președintele rus a obținut ce își dorea din întâlnirea cu Trump din Alaska de vineri, 15 august.
„Marele câștigător, fără supărare, e totuși Putin. Putin e cel care dorește să câștige timp și a reușit să câștige timp, fără ca americanii să introducă sancțiuni împotriva Rusiei, împotriva petrolului rusesc, sancțiuni pe care Trump a amenințat că le va introduce, ultimatumul era pentru 8 august”, a explicat Armand Goșu.
Nicio promisiune de-a lui Putin nu va schimba brusc atitudinea Rusiei față de vecinii săi care dăinuie de secole, crede istoricul.
„E naiv să-și închipuie cineva că președintele Putin îi promite ceva lui Trump, că nu o să mai atace și că gata, pur și simplu, Rusia o să-și schimbe atitudinea asta pe care a avut-o sute de ani și devine o putere pașnică. Din toate discuțiile care au avut loc nu rezultă vreun argument suficient de solid care să indice faptul că Rusia și-ar schimba comportamentul în plan internațional”, a explicat Armand Goșu.
Următorul pas logic al Rusiei
Când Federația Rusă va privi din nou către Ucraina, în „linia plutonului” intră partea de sud a țării, apoi Transnistria și Republica Moldova, avertizează el.
„O pace va dura câteva săptămâni, luni, ani, după care Rusia va relua agresiunea împotriva Ucrainei, că sudul Ucrainei este la primele puncte ca ținte vizate de agresiunea rusească și că Transnistria și Republica Moldova sunt în proximitatea imediată a regiunii Odesa, iar planul Rusiei este acela de a obține acces teritorial, prin regiunea Odesa, la Transnistria. Or o Rusie prezentă pe Nistru va fi ceva dramatic pentru Republica Moldova”, a mai declarat Armand Goșu la RFI.
