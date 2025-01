Vladimir Putin i-a transmis un mesaj direct lui Donald Trump. Îi plânge de milă și zice că este gata de dialog: "Au auzit că vrea să prevină al Treilea Război Mondial"

Vladimir Putin i-a transmis un mesaj lui Donald Trump, cu câteva ore înainte ca acesta să își înceapă mandatul de președinte al SUA. Liderul rus a vorbit în timpul reuniunii Consiliului de Securitate și a zis că Rusia este gata de dialog cu orice administrație americană. Totuși, Putin a pus și condiții care arată că părerea Kremlinului nu s-a schimbat deloc în trei ani de război.

„Donald Trump este învestit drept al 47-lea președinte al Statelor Unite. Evident, perioada pre-electorală nu a fost ușoară pentru domnul Trump din toate punctele de vedere: el și chiar membrii familiei sale au fost în mod constant sub presiune puternică și au existat chiar și atentate la viața lui. Dar a dat dovadă de curaj și a câștigat o victorie convingătoare în alegeri.

Și vedem declarații noului Președinte al SUA și ale membrilor echipei sale despre dorința de a restabili contactele directe cu Rusia, întrerupte fără nicio vină a noastră de către Administrația precedentă. De asemenea, auzim declarațiile sale despre necesitatea de a face totul pentru a preveni un al Treilea Război Mondial. Desigur, salutăm această atitudine și îl felicităm pe Președintele ales al Statelor Unite ale Americii pentru preluarea mandatului.

Ads

Aș dori să subliniez că nu am refuzat niciodată dialogul, am fost întotdeauna gata să menținem relații liniștite de cooperare cu orice administrație americană, am spus deja asta de multe ori. Pornim de la faptul că dialogul se va construi de la egal la egal și cu respect reciproc, ținând cont de rolul semnificativ pe care îl joacă țările noastre într-o serie de probleme cheie de pe agenda globală, inclusiv consolidarea stabilității și securității strategice.

De asemenea, suntem deschiși dialogului cu noua administrație americană cu privire la conflictul din Ucraina. Cel mai important lucru aici este să eliminăm cauzele fundamentale ale crizei, despre care am vorbit de multe ori, acesta este cel mai important lucru. În ceea ce privește soluționarea situației în sine, aș dori să subliniez din nou: scopul nu trebuie să fie un armistițiu scurt, nu unui fel de răgaz pentru regruparea forțelor și reînarmare în scopul continuării ulterior a conflictului, ci o pace pe termen lung, bazată pe respectul pentru interesele legitime ale tuturor oamenilor, ale tuturor națiunilor care trăiesc în această regiune. Dar, desigur, vom lupta pentru interesele Rusiei, pentru interesele poporului rus. Acesta este, de fapt, scopul și sensul conducerii unei operațiuni militare speciale” a spus Vladimir Putin în timpul reuniunii Consiliului de Securitate, potrivit paginii oficiale a Kremlinului.

Ads