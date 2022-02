Mesajul dur primit de Vladimir Putin de la un sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice. Ce-a spus despre armatele rusești FOTO

Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevic, participant în proba de skeleton la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, a afişat vineri mesajul: “Fără război în Ucraina”, relatează AFP.

La finalul manşei a treia, ucraineanul în vârstă de 23 de ani a arătat camerelor de luat vederi o hârtie cu mesajul în engleză: “No war în Ukraine”.

“Ca orice om normal, îmi doresc să nu fie război, vreau să fie pace în ţara mea. Acestea sunt convingerile mele. Eu lupt pentru pace. În Ucraina, situaţia este foarte tensionată. Sunt multe informaţii despre armatele care înconjoară Ucraina. Nu este în regulă. Nu pentru secolul XXI”, a declarat Heraskevici.

Ukrainian slider Vladyslav Heraskevych unveils a sign saying NO WAR IN UKRAINE after heat three of the men’s skeleton race at the Beijing Winter Olympics pic.twitter.com/VCvYzDcjBK