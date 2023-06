Mesajul obscen adresat de Vladimir Putin țărilor NATO: ”Ei știu asta” VIDEO

Vladimir Putin a ținut un discurs la forumul economic din Sankt Petersburg în care președintele Rusiei a vorbit despre războiul din Ucraina, adresând și un mesaj obscen țărilor care fac parte din alianța NATO.

Vladimir Putin a adus încă o dată în discuție posibilitatera de a folosi arme nucleare, ocazie cu care a avut și o afirmație indecentă.

„Noi avem mai multe arme nucleare decât țările NATO. Ei știu asta și mereu vor să ne facă să purtăm negocieri privind scăderea arsenalului nuclear. Să-i...! Ați înțeles? După cum se spune la noi, în popor...”, a spus președintele rus.

Putin, speaking at St Petersburg Economic Forum:

'Russia has more nuclear weapons than NATO countries. They know this and constantly lean towards talks to reduce them.

'Fuck 'em.'