Mihail Șișkin, unul dintre cei mai importanți scriitori ruși: "Regimul lui Putin poate fi distrus doar prin înfrângere militară, așa cum a fost Germania nazistă"

Mihail Șișkin (64 de ani), unul dintre cei mai importanți scriitori ruși contemporani și un critic vocal al regimului lui Vladimir Putin, revine în această toamnă în România — invitat la Festivalul NOD, International Literary Rights Festival, care va avea loc la Brașov în perioada 25–28 septembrie. Într-un interviu amplu, acordat pentru Libertatea, autorul care trăiește de aproape trei decenii în Elveția vorbește despre suferința de a fi rus în prezent, despre pericolul destrămării Rusiei lui Putin și despre rolul culturii în fața urii și a dictaturii.

În dialogul cu Libertatea, Șișkin nu ocolește cuvintele dure despre regimul de la Kremlin, vorbind despre revenirea Rusiei la o mentalitate tribală.

"M-am născut și am crescut în Uniunea Sovietică, unde în pașaportul fiecăruia se specifica naționalitatea. Dacă în secțiunea 5 a pașaportului scria „rus” sau „ucrainean”, acest lucru nu avea, în general, niciun impact asupra vieții sau carierei tale, dar dacă scria „evreu”, întâmpinai numeroase probleme în a intra la universitate sau în a obține un loc de muncă bun. La vârsta de 16 ani, când primeai pașaportul, puteai să-ți schimbi naționalitatea dacă unul dintre părinți nu era evreu. Mulți dintre prietenii mei erau evrei, dar ruși conform pașapoartelor lor. Acum, în Rusia lui Putin apar probleme pentru cei care au nume de familie distinct ucrainene sau ale căror pașapoarte indică faptul că s-au născut în Ucraina. Mama mea s-a născut în Odesa, tatăl meu într-un sat lângă Tambov, s-au cunoscut și au trăit la Moscova. Problema naționalității nu s-a pus niciodată. Sub Putin, țara a revenit la barbarismul cavernelor, când oamenii se identificau cu tribul lor, înconjurați de triburi inamice. E greu să spui astfel de lucruri, dar mă bucur că părinții mei au murit înainte ca această întunecime să cuprindă Rusia", spune celebrul scriitor.

Ads

Despre cum sunt percepuți azi cei care vorbesc sau gândesc diferit, Șișkin atrage atenția că autoritățile folosesc limbajul ca armă.

"Criminalii din Kremlin sunt siguri că au monopolul asupra tuturor lucrurilor – pământul, oamenii, cultura și limba: oricine vorbește limba rusă este sclavul lor, iar orice loc în care se vorbește limba rusă este pământul lor. Dacă, în loc să săruți patriotic cizmele patriei, le spui în rusă să se ducă naibii, te declară „agent străin”. Pentru ei, a fi rus și a fi iobagul lor sunt sinonime. Eu sunt rus, dar nu voi fi iobagul lor. Autoritățile vor doar sclavi ascultători. Există un singur leac pentru conștiința servilă: gândirea critică, care vine doar odată cu educația și iluminarea, motiv pentru care cultura și purtătorii ei „contagioși” sunt primii care trebuie distruși. Grădinițele și școlile există pentru a cultiva „darul ascultării” (un concept introdus odată de Nikolai Danilevsky, un eufemism pentru servilism zelos), iar scopul literaturii necesare regimului este de a promova „patriotismul” servil. Ei ne urăsc pe noi, oamenii de cultură, pentru că le subminăm monopolul asupra puterii", mai spune celebrul scriitor.

Ads

Întrebat de ce Occidentul nu a văzut pericolul mai devreme, Șișkin spune că „nu a vrut să perceapă pericolul” și că, în politica din ultimii ani, Putin a jucat un „război hibrid”, profitând de slăbiciunile Vestului — corupție, dependență energetică, complicitate financiară.

El admite că simpatizanții lui Putin au existat și în afara Rusiei, atrași de discursul său anti-establishment și de o imagine a „tipului dur din Est”, dar subliniază că adevărul despre regim a devenit imposibil de ignorat: „Acum, Putin și-a dezamăgit admiratorii din întreaga lume. Nu este un macho brutal la putere, ci un pitic care ucide copii ucraineni.”

Pe tema viitorului Rusiei, Șișkin face previziuni sumbre.

"Oricum, Federația Rusă se va prăbuși și se va dezintegra. Acum este însărcinată cu noi state, la fel ca Uniunea Sovietică înainte de sfârșitul ei. Vor deveni republici democratice care vor renunța la armele nucleare? Mă îndoiesc. Populația se va teme de anarhie și haos, iar la primele alegeri libere oamenii vor vota pentru „mâna forte” care promite ordine. Guvernele occidentale vor sprijini noii dictatori ruși, deoarece aceștia vor promite să preia controlul asupra armelor nucleare. Istoria Rusiei se va repeta", crede Șișkin.

Cât despre modalitatea de a pune capăt regimului, Șișkin spune că acesta poate fi distrus doar prin înfrângere militară, comparând situația cu Germania nazistă. "Regimul lui Putin poate fi distrus doar prin înfrângere militară, așa cum a fost Germania nazistă, dar prezența armelor nucleare face acest lucru imposibil."

În pofida tonului sumbru, Șișkin își păstrează un crez în puterea culturii. "Dacă este imposibil să salvăm țara, atunci trebuie să salvăm cultura ei", transmite Mihail Șișkin.

Ads