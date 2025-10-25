Dupa ce a trecut pe la crama, Putin s-a intalnit vesel cu Voronin

Sambata, 15 Noiembrie 2008, ora 08:30
3388 citiri
Premierul rus Vladimir Putin si-a inceput vizita oficiala in Republica Moldova, dupa o receptie in celebrele beciuri ale cramei din localitatea Cricova din apropiere de Chisinau.

Acest lucru a creat o atmosfera de buna dispozitie la intalnirile de vineri seara cu premierul Greceanii si presedintele Voronin.

Premierul moldovean a oferit o receptie la Cricova participantilor la summit-ul sefilor de guvern din Comunitatea Statelor Independente, dupa incheierea reuniunii desfasurate in prima jumatate a zilei de vineri la Chisinau.

Dar in timp ce alti premieri isi incheiasera deja programul de lucru, Vladimir Putin mai avea programate intrevederi cu seful statului moldovean si cu premierul de la Chisinau, intrucat a comasat participarea la summit-ul primilor-ministri din CSI cu vizita oficiala in Republica Moldova.

In drum de la beciurile de la Cricova spre Guvern, Putin s-a oprit la monumentul domnitorului Stefan cel Mare, unde a depus o coroana de flori, informeaza NewSIn.

Nu l-a vazut nimeni cand a facut-o, dar coroana e acolo, purtand panglici scrise in rusa, care arata ca inaltul oaspete, care nu a mai fost in capitala moldoveana de sase ani, si-a indreptat gandurile cu respect catre icoana istoriei moldovene.

La Chisinau, premierul rus a semnat un protocol de cooperare economica moldo-rusa pana in anul 2020.

Un incident de protocol a avut loc in timpul semnarii documentelor. Premierul rus a fost prezentat, din greseala, ca fiind "Excelenta sa, reprezentantul Guvernului Federatiei Ruse, Vladimir Putin".

Singurele declaratii de presa facute de Putin la Chisinau au fost cele de dupa intrevederea cu Zinaida Greceanii, cand acesta a spus ca Federatia Rusa este gata sa acorde sustinere Republicii Moldova in exercitarea presedintiei Comunitati Statelor Independente, in conditiile in care aceasta criza coincide cu o criza economica globala fara precedent.

