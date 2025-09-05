Putin îl cheamă iar pe Zelenski la Moscova, pentru negocieri. "Cel mai bun loc". Președintele rus nu vrea să plece din Rusia

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 12:15
386 citiri
Putin îl cheamă iar pe Zelenski la Moscova, pentru negocieri. "Cel mai bun loc". Președintele rus nu vrea să plece din Rusia
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu intenționează să călătorească în altă țară pentru a purta discuții cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, dar este deschis la o întâlnire la Moscova. Informațiile au fost prezentate în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic Estic, pe 5 septembrie, și preluate de agenția rusă RBC, apropiată Kremlinului, citându-l pe purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov.

„Partea ucraineană vrea această întâlnire și o propune. Eu am spus: ‘Sunt gata. Vă rog, veniți’. Vom asigura cu siguranță condițiile pentru desfășurarea lucrului și securitatea. 100% garanție”, a afirmat Putin.

Liderul rus a calificat drept „cerere excesivă” dorința Ucrainei de a se întâlni într-o țară terță.

„Dar dacă ni se spune: ‘Vrem să ne întâlnim cu voi, dar trebuie să mergeți într-un anumit loc pentru această întâlnire’, mi se pare că acestea sunt pur și simplu cerințe excesive la adresa noastră. Repet încă o dată: dacă cineva vrea cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem gata. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Federației Ruse – eroicul oraș Moscova”, a adăugat el.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că liderul de la Kremlin l-a invitat pe Zelenski la Moscova „pentru negocieri, nu pentru capitulare”, subliniind că „a fost propunerea lui Putin” și că „Moscova a constatat” că Zelenski a respins invitația.

