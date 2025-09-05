Putin îl cheamă iar pe Zelenski la Moscova, pentru negocieri. "Cel mai bun loc". Președintele rus nu vrea să plece din Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu intenționează să călătorească în altă țară pentru a purta discuții cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, dar este deschis la o întâlnire la Moscova. Informațiile au fost prezentate în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic Estic, pe 5 septembrie, și preluate de agenția rusă RBC, apropiată Kremlinului, citându-l pe purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov.

„Partea ucraineană vrea această întâlnire și o propune. Eu am spus: ‘Sunt gata. Vă rog, veniți’. Vom asigura cu siguranță condițiile pentru desfășurarea lucrului și securitatea. 100% garanție”, a afirmat Putin.

Liderul rus a calificat drept „cerere excesivă” dorința Ucrainei de a se întâlni într-o țară terță.

„Dar dacă ni se spune: ‘Vrem să ne întâlnim cu voi, dar trebuie să mergeți într-un anumit loc pentru această întâlnire’, mi se pare că acestea sunt pur și simplu cerințe excesive la adresa noastră. Repet încă o dată: dacă cineva vrea cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem gata. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Federației Ruse – eroicul oraș Moscova”, a adăugat el.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că liderul de la Kremlin l-a invitat pe Zelenski la Moscova „pentru negocieri, nu pentru capitulare”, subliniind că „a fost propunerea lui Putin” și că „Moscova a constatat” că Zelenski a respins invitația.

