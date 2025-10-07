S-a aflat sub ce nume se ascund Ivan și Vladimir, singurii băieți ai lui Putin. Mama copiilor, celebra gimnastă Alina Kabaeva FOTO

Cei doi fii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva au primit nume de familie false și sunt menționați în documente drept Ivan și Vladimir Spiridonov, scriu jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin în cartea „Țarul propriei persoane”.

Se pare că numele de acoperire ale celor doi este asociat cu cel al bunicului pe linia paternă - Vladimir Spiridonovici Putin.

️Putin, Kabaeva și cei doi fii ai săi își petrec o mare parte din timp la reședința prezidențială Valdai. Pentru Kabaeva, moștenitorii și slujitorii ei există un palat separat din lemn, un centru spa, o zonă de recreere pentru copii și un parc de mari dimensiuni, a scris „Project”, o publicație asociată cu oamenii lui Navalnîi.

Faptul că fiii lui Putin și ai lui Kabaeva se numesc Ivan și Vladimir, a fost scris anterior în „Dossier”, dar atunci publicația i-a numit Putin.

🥷🏻 Spy games: Putin’s children got “cover names” apartamente de vanzare bucuresti 2 camere Putin and Kabaeva’s sons were given fake surnames and are officially registered as Ivan and Vladimir Spiridonov, according to the authors of the book “The Tsar Himself.” Putin’s daughters from his first marriage also live under… pic.twitter.com/bHfmbRAsr2 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

Și fiicele lui Putin au nume false

Fiicele lui Putin din prima căsătorie trăiesc, de asemenea, sub nume false - Katerina Tihonova și Maria Voronțova.

Numele Tikonova provine, cel mai probabil, de la numele Ekaterinei Șkrebneva, bunica mamei ei.

Fiica ilegitimă a președintelui rus locuiește în Franța sub numele de familie al prietenei decedate de mult timp a lui Putin - sub numele de Elizaveta Olegovna Rudnova.

Comentând planurile lui Putin pentru ziua sa de naștere, purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, nu a specificat dacă președintele va petrece ziua în cercul familiei sale actuale. El a spus doar că Putin va fi felicitat pentru căldura și dragostea nepoților săi - copiii fiicelor sale.

