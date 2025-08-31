Putin a ajuns în China, pentru un summit cu lideri din noua "axă a răului". Participă și președintele unei țări NATO

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns, duminică dimineață, în China, pentru a participa la un summit regional care are ca scop să prezinte Occidentului un alt model de guvernare, care ar uni o mare parte din planetă, scrie AFP.

Presa de stat din China și Rusia au relatat despre sosirea lui Putin la Tianjin, în nordul țării, în fruntea unei delegații importante.

Putin, omologii săi iranian și turc Massoud Pezeshkian și Recep Tayyip Erdoğan, precum și premierul indian Narendra Modi, fac parte dintre șefii de stat și de guvern din Europa și Asia care sunt așteptați, alături de responsabili din mai multe organizații internaționale și regionale, la Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), programat duminică și luni, în jurul președintelui chinez Xi Jinping, în marele oraș portuar Tianjin.

Unii dintre participanți, între care Putin și Pezeshkian, sunt invitați să își prelungească șederea până miercuri. Ei vor asista la demonstrații ale capabilităților militare ale gazdei, într-o defilare grandioasă la Beijing, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și de la victoria împotriva Japoniei.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un va face, cu această ocazie, o rară ieșire din țara sa izolată, pentru a se întâlni cu Xi Jinping, în China vecină și aliată.

Coreea de Nord a devenit unul dintre principalii aliați ai Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei. Serviciile secrete din Coreea de Sud și din țările occidentale au afirmat că Coreea de Nord a trimis mii de soldați să lupte alături de ruși.

Posibilitatea unor întrevederi între liderii rus și nord-coreean, dincolo de prezența simultană la paradă, nu a fost deocamdată confirmată.

Competiție regională

La circa două săptămâni după ce a fost primit cu mare fast de Donald Trump în Alaska, Putin va avea discuții cu gazda sa și marele aliat, China, prevăzute să se desfășoare marți, la Beijing. Luni, el ar urma să discute la Tianjin cu colegul său turc despre conflictul din Ucraina și cu colegul său iranian despre dosarul nuclear. Pe agenda aceleași zile se află, de asemenea, o întâlnire cu premierul indian.

Mulți dintre aliații Kievului suspectează că Beijingul susține Moscova împotriva Ucrainei. China invocă neutralitatea și acuză țările occidentale că prelungesc ostilitățile înarmând Ucraina.

Președintele chinez a descris, marți, relațiile cu Rusia drept ”cele mai importante strategice care există între marile țări”, într-o lume ”zbuciumată și în schimbare”.

Summitul va ”consolida solidaritatea în spațiul comun eurasiatic” în fața amenințărilor, a declarat Putin pentru agenția oficială China nouă. El a evocat mesajul chinez, cerând ”o ordine mondială multipolară mai justă”.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și premierul indian au discutat la telefon. Zelenski și-a exprimat, pe rețelele sociale, speranța că necesitatea unei încetări a focului, susținută, afirmă el, de Modi, va fi discutată în China.

Abundența comunicării oficiale chineze înainte de summit a preamărit multilateralismul al cărui model ar fi Organizația de Cooperare de la Shanghai, departe de ”mentalitățile de Război Rece și noțiunile depășite de confruntare geopolitică”, potrivit China nouă. Implicațiile, care îi vizează pe americani și aliații lor occidentali, nu pot fi negate.

OCS este constituită din zece state membre și 16 țări observatoare sau partenere și reprezintă aproape jumătate din populația mondială și 23,5% din PIB-ul planetei. Ea este prezentată deseori ca o contrapondere a NATO.

Organizația are ceea ce este descris drept cel mai mare summit al său, de la crearea sa, în 2001, într-un context de crize multiple care îi afectează membrii: confruntarea comercială a Statelor Unite cu China și India, războiul din Ucraina, disputa nucleară iraniană.

Nici Organizația însăși nu este ferită de discordii. China și India, care sunt implicate într-o aprigă competiție regională, lucrează pentru a-și întări relațiile după ostilitățile de la frontieră din 2020, mai ales după ce au fost afectate de taxele vamale impuse de SUA.

Premierul indian a ajuns, sâmbătă, la Tianjin, în prima sa vizită în China din 2018. El nu figurează printre liderii căror prezență la parada de miercuri a fost anunțată.

