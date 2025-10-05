Putin catre Ianukovici: Mai bine ne trimiteti slanina, in loc de oameni politici

Sambata, 06 Martie 2010, ora 11:16
1251 citiri
Putin catre Ianukovici: Mai bine ne trimiteti slanina, in loc de oameni politici
Foto: yahoo.com

Premierul rus Vladimir Putin i-a cerut vineri presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici sa trimita in Rusia slanina ucraineana, nu oameni politici, relateaza AFP.

Ianukovici, care vineri a efectuat prima sa vizita la Moscova in calitate de presedinte al Ucrainei, a spus ca situatia politica din Rusia este net mai buna decat in Ucraina.

"Poporul rus nu intelege inca, poate, valoarea stabilitatii din Rusia. Daca v-am trimite niste oameni politici ucraineni, ati intelege ce sunt jocurile politice", a spus el. "Mai bine ne trimiteti slanina", a replicat Putin.

Acest produs traditional ucrainean este asociat de rusi Ucrainei, din perioada sovietica.

Ianukovici a preferat sa revina la situatia politica. "Vom restabili in curand ordinea in tara", a subliniat ea.

Parlamentul ucrainean a demis-o miercuri pe Iulia Timosenko, premier, adoptand o motiune de cenzura impotriva guvernului.

#Ianukovici Moscova, #ucraina rusia , #premier Rusia
