Aleksei Navalnii ramane dupa gratii, dupa ce un tribunal de la Moscova i-a respins apelul impotriva mandatului de arestare

Navalny's fiery final words before judge leaves for deliberation. Calls people who come out to protests "true patriots of Russia" and the barrier holding Russia from "slipping into complete degradation." pic.twitter.com/8NQ28K2Ww5 - Mary Ilyushina (@maryilyushina) January 28, 2021

Indemn la manifestatii

Aleksei Navalnii a fost plasat in detentie provizorie pe o perioada de 30 de zile la 18 ianuarie, dupa ce a fost acuzat de incalcarea unei eliberari conditionate, acuzatii pe care le respinge.Principalul opozant al Kremlinului risca sa petreaca ani de zile in inchisoare.Occidentul exercita presiuni asupra Moscovei sa-l elibereze din inchisoare, iar zeci de mii rusi au manifestat sambata in tara, cerand eliberarea sa din inchisoare. Aliatii lui Navalnii au indemnat miercuri la noi manifestatii, in acest weekend, in favoarea eliberarii opozantului.Aleksei Navalnii s-a plans, in aceasta audiere, de faptul ca nu a fost autorizat sa discute in privat cu avocatul sau, de cand a fost arestat, la 17 ianuarie.Judecatorul l-a autorizat sa discute cinci minute cu avocatul sau prin videoconferinta si le-a ordonat paznicilor acestuia sa paraseasca incaperea.Opozantul rus a fost arestat la intoarcerea sa din Rusia , dupa cinci luni de convalescenta in Germania, unde a fost transferat in august in urma unei presupuse otraviri cu un agent neurotoxic de tip noviciuk, in spatele careia acuza ca se afla presedintele rus Vladimir Putin Citeste si: